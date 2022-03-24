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Ataoğlu, Diyarbakır 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi fuarına katıldı

ATAOĞLU: “KKTC TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE, ÖNEMLİ BİR DESTİNASYONDUR” 

24 Mart 2022 Perşembe 18:30
Ataoğlu, Diyarbakır 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi fuarına katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde, TÜRSAB ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle, Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açılış törenine katıldı. 

Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Erbil Valisi Omid Xoşnav, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın da katıldığı açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, KKTC’nin tarihi ve kültürüyle önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

“Turizmin dini, dili, ırkı diye bir tanımı yoktur. Turizm tek bir dille konuşulduğunda, katkılarının ne kadar geniş olduğunu hepimiz biliyoruz. Turizmin katkısını ne denli önemli olduğunu hepimiz pandemi sürecinde gördük, yaşadık” diyen Ataoğlu, turizmin ekonomik boyutu yanında, kültürel ve sosyal anlamda da gelişimi tetikleyen önemli bir unsur olduğunun altını çizdi. 

Ataoğlu Diyarbakır’la KKTC arasında gerek yükseköğretim gerekse de ticaret anlamında kurulan bir bağın olduğuna işaret ederek, bu bağın daha da güçlendirilmesi için her türlü iş birliği ve çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. 

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, “KKTC olarak burada olmamıza vesile olan TÜRSAB heyetine çok teşekkür ediyorum. Mezopotamya’ya bağlı 9 ilimizdeki insanlarımızın birlikte yapmış olduğu bu çalışma önümüzdeki senelerde çok daha aktif hale geleceğine inanıyorum” dedi. 

KARAOĞLU: “TURİZMDE BİR HİKAYENİZ VARSA BAŞARIRSINIZ”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise konuşmasında bölgenin zengin kültürel miraslarının bir bütün halinde tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Karaloğlu, “Turizmde bir hikâyeniz varsa başarırsınız. Turizm bir hikâyenin peşinden gitmektir. Biz kadim topraklarda yaşıyoruz. İnsanlığın en önemli hikayelerinin yazıldığı, insanlığın yeryüzündeki hikayesinin başladığı coğrafyada yaşıyoruz…Bu coğrafyada paket olarak insanlara sunabileceğimiz yüzlerce binlerce hikayemiz ve efsanemiz var.  Mezopotamya insanlık medeniyet tarihinin yazıldığı coğrafyadır. İnanç tarihinin başladığı ve geliştiği coğrafyadır. İşte bu topraklarda yeniden turizmi keşfetmek, turizmle ekonomiyi tabana yaymak, bölgenin genç nüfusuna iş bulmak maksatlı bir çabamız var” dedi. 

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BAĞLIKAYA: “TURİZM REFAHIN, KÜLTÜRLERİN PAYLAŞIMI VE TOPLUMLARIN BİRBİRİNİ TANIMA VE ANLAMASININ EN ETKİLİ YOLUDUR”

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya açılış konuşmasında Fuarın bölge turizmi için önemine dikkat çekti.

Bağlıkaya, “12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihi açısından benzersiz izler taşıyan Mezopotamya’nın destansı toprakları tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra insanı, mutfağı, el sanatları, misafirperverliği ile turistin yeni beklentilerinin hepsine cevap verebilen çok özel bir destinasyondur” dedi. 

Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımı ile fuarın açılış kurdelesi kesildi. 

“KKTC STANDI, BÜYÜK HAN KONSEPTİ İLE İLGİ GÖRÜYOR”

Ataoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte, fuarda yer alan standların yanı sıra, KKTC standını da ziyaret etti.

Lefkoşa’da bulunan Büyük Han konseptiyle yer alan KKTC standını ziyaret eden, Diyarbakır Valisi Karaloğlu ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya Masterchef Ziya Türksel’in hazırladığı molehiyadan ve yöresel yemeklerden ikram edildi.  

27 Mart tarihine kadar devam edecek olan 1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda, Büyük Han Konsepti ile yer alan KKTC standı, ziyaretcilerin ilgisini çekiyor. 

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Son Güncelleme: 25.03.2022 00:53
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