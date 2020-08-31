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Ataoğlu, dergahtaki görüntüleri nedeniyle Tatar’ı eleştirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ı, sosyal medyanın ardından basında da yer alan Lefkoşa’da bir dergahtaki görüntüleri nedeniyle eleştirdi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Ataoğlu, dergahtaki görüntüleri nedeniyle Tatar’ı eleştirdi
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ı, sosyal medyanın ardından basında da yer alan Lefkoşa’da bir dergahtaki görüntüleri nedeniyle eleştirdi.
“Başbakan yasadışı dergahta amin çekiyor” diyen Ataoğlu, Tatar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlam ve önemi büyük bir günde Din İşleri Dairesi’ne bile bağlı olmayan bir dergahta ellerini açıp dualar ettiğini kaydetti.

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“Bu Başbakan’ın işinin Allah’a kaldığını söylemek zorundayız artık... Ancak, Başbakan’ın kendi menfaatleri bizi ilgilendirmiyor” diyen Ataoğlu, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmek uğruna yaptıkları nedeniyle gelinen noktayı normal bir durum gibi görmenin neredeyse imkansız olduğu görüşünü belirtti.
“Halihazırda KKTC Başbakanı ünvanını taşıyan Ersin Tatar, maalesef ki bir başbakanın yapması gereken hiçbir şeyi yapamıyor, yapmaması gereken her şeyi ise yapıyor” değerlendirmesinde bulunan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Tatar’ın kamuoyunda alay konusu olurken çözüm bekleyen sorunların ise dağa dönüştüğünü iddia etti.
Ataoğlu, DP’nin bu aşamada “Ersin Tatar’ı artık ciddiye almaktan vazgeçtiğini” kaydetti

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Son Güncelleme: 31.08.2020 21:52
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiErsin TatarFikri Ataoğlu
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