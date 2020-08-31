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Ataoğlu: “Denktaş’ın arkasında kenetlendik”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin 28 yıl genel başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın arkasında kenetlendiğini, 11 Ekim seçimlerinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine güvendiğini belirtti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Ataoğlu: “Denktaş’ın arkasında kenetlendik”
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin 28 yıl genel başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın arkasında kenetlendiğini, 11 Ekim seçimlerinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine güvendiğini belirtti.
Ataoğlu, yazılı açıklamasında, bir anket şirketinin açıklamalarını eleştirdi.
Anketle ilgili yapılan açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DP’nin parti meclisi kararı ile destekleme kararı aldığı Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın partiden habersiz aday olduğu iddiasının yer aldığını kaydeden Ataoğlu, yine aynı açıklamada DP’nin gönülsüz bir şekilde Serdar Denktaş’ı desteklediği iddiasının da bulunduğuna işaret etti.

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Ataoğlu, bu açıklamadaki tespitlerin gerçeklerden uzak ve Kıbrıs Türk halkının iradesine yapılan mesnetsiz saldırı olduğunu kaydederek “DP, 28 yıl genel başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın arkasında kenetlenmiş, 11 Ekim seçimlerinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine güvenmektedir” dedi.
Fikri Ataoğlu, bu tür manipülasyonların Serdar Denktaş’ın hızlı yükselişiyle ilgili endişelerin bir yansıması olduğunu da belirtti.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşDpFikri Ataoğlu
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