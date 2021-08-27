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Ataoğlu: “Demokrat Parti dün olduğu gibi bugün de icraata hazır bir partidir”

Demokrat Partililer, Demokrat Parti (DP) Girne İlçe Başkanlığı koordinesinde düzenlenen sabah kahvaltısında bir araya geldi.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:15
Ataoğlu: “Demokrat Parti dün olduğu gibi bugün de icraata hazır bir partidir”

Partiden verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, DP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, örgüt başkanları, atanan yöneticiler ve parti yöneticilerin yanı sıra partililerde katıldı.

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Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılan tüm partililere teşekkür ederek, “Demokrat Parti dün olduğu gibi bugün de icraata, her daim halkın arasında yarın seçim olacakmış gibi hazır bir partidir. İlçelerimiz, örgütlerimiz, teşkilatlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız uyum içerisinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Gailemiz memleketimiz, insanımız” olgusu içerisinde daima insanlarının yanında olduklarını belirten Ataoğlu, “Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edip partimizi her geçen gün daha da büyütmeye devam edeceğiz. Halkımız bizlerden hizmet bekliyor, biz de buna hazırız” dedi.

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Son Güncelleme: 27.08.2021 16:28
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