Ataoğlu:'' DAÜ'nün aldığı "online eğitim kararı" kötü bir haber ve hükümetin beceriksizliğinin bir sonucu''

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DAÜ’nün online eğitim kararına ilişkin “Öğrenciye yönelik ilave seferler konabilirdi ve öğrencileri kabul edebilirdik. Eğer öğrencileri gününde getirmeyi başarabilseydik bu olmazdı. 50-60 bin öğrenci olurdu” değerlendirmesini yaptı.

Pandemi yönetimi ve yükseköğrenime değinen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu , “Öğrenciye yönelik ilave seferler konabilirdi ve öğrencileri kabul edebilirdik” dedi.

PCR testinin yapılması ile ilgili sıkıntılar olduğunu, bu konuda limanlarda ciddi izdiham şikayetleri de aldıklarını söyleyen Genel Başkan Fikri Ataoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) aldığı online eğitim kararına ilişkin ise “böylesi basit işleri bile beceremiyoruz… Eğer öğrencileri gününde, tedbirler çerçevesinde getirmeyi başarabilseydik bu olmazdı. Ülkemizde 50-60 bin öğrenci olurdu ve ekonomiye ciddi katkısı olurdu. Beceremedik.” İfadelerini kullandı.