banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

Ataoğlu: “Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:45
Ataoğlu: “Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”
banner337

TBMM -KKTC DOSTLUK GRUBU MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDEN ATAOĞLU, İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİN HER ZAMAN ARTARAK SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TBMM- KKTC Dostluk Grubu milletvekillerini kabul etti.

Kabulde konuşan TBMM- KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi için burada bulunduklarını söyleyerek, KKTC’nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

banner341
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke parlamenterlerinin dostluklarını geliştirmek adına güzel bir ziyaret olduğunu söyledi.

KKTC’nin yaşadığı haksız ambargolar karşısında her zaman Türkiye’nin desteğini hissettiklerini dile getiren Ataoğlu, bu dostluğun ve kardeşliğin her zaman artarak devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin kısa bir süre öncesine kadar Pandemi Hastanesi, Su Projesi, yol ve altyapı çalışmaları gibi buna benzer birçok yardımı tereddütsüz yaptığını anlatan Ataoğlu, “Bu zor süreci iki devlet, tek millet olarak hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Pandemi döneminde Kıbrıs Türk halkının hakkı olan aşıların Avrupa ve Güney Kıbrıs tarafından adil dağıtılmadığına da değinen Ataoğlu, Türkiye’den gelen 140 bin doz aşı ile nüfusun belli oranının aşılandığını, yakın zamanda da gelecek yeni parti aşılarla hem eğitimde hem de turizmde aşılamaların tamamlanmasıyla ekonominin nefes alacağını dile getirdi. 

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.  

banner360
Son Güncelleme: 27.05.2021 19:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Meclis güncel konuşmalarla devam ediyor
Meclis güncel konuşmalarla devam ediyor
Erhürman: “Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor“
Erhürman: “Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor“
KTAMS, tüp gaza yapılan zammın derhal geri alınmasını istedi
KTAMS, tüp gaza yapılan zammın derhal geri alınmasını istedi
DAÜ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi
DAÜ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi
LTB ile İŞAD’dan işitme taraması için iş birliği…
LTB ile İŞAD’dan işitme taraması için iş birliği…
Tüketiciler Derneği, Girne bölgesinde deniz kirliliğine dikkat çekti, önlem alınmasını istedi
Tüketiciler Derneği, Girne bölgesinde deniz kirliliğine dikkat çekti, önlem alınmasını istedi
Çevre Koruma Dairesi’nin temizlik etkinlikleri devam ediyor
Çevre Koruma Dairesi’nin temizlik etkinlikleri devam ediyor
Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Tatar: “Farklılıklar ülkenin en büyük zenginliklerinden biri”
Tatar: “Farklılıklar ülkenin en büyük zenginliklerinden biri”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim