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Ataoğlu: “Böylesi üzücü felaketleri bir daha yaşamamak için hepimiz daha dikkatli olmalıyız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karşıyaka bölgesinde çıkan yangın dolayısı ile mesaj yayınladı ve “Böylesi üzücü felaketleri bir daha yaşamamak için hepimiz daha dikkatli olmalıyız” dedi..

01 Ağustos 2021 Pazar 13:30
Ataoğlu: “Böylesi üzücü felaketleri bir daha yaşamamak için hepimiz daha dikkatli olmalıyız”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre mesajında, “Sıcakların artması ile önce Türkiye’den yangın haberleri gelmeye başlarken, ardından da Karşıyaka bölgemizden talihsiz bir yangın haberi aldık” diyen Ataoğlu, Karşıyaka bölgesinde yaşanan yangının tek sevindirici yanının erken zamanda kontrol altına alınması ve büyük bir tahribata yol açmadan önlenmesi olduğunu kaydetti.
“Rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüyebilen ve ormanlık alanları yok eden bu yangınlar, çevreyi, yaban hayatı ve ağaçlarımızı da yok ediyor. Bu tür çevre tahribatlarının eski haline dönüşebilmesi ise yıllar alıyor” diyen Ataoğlu yaz aylarında yangın riskinin daha fazla olduğunu vurgulayarak “Halkın daha dikkatli olması, sigara ve benzeri yanıcı maddeleri yol kenarlarına atmaması da sergilenecek en büyük duyarlılık örneğidir” ifadelerini kullandı.  
Ataoğlu mesajına şöyle devam etti:

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“Yangına müdahale etmek için bireysel iş makinelerini seferber eden vatandaşlarımıza, İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve askerimize ise göstermiş oldukları üstün gayret ve özveri nedeni ile şükranlarımı sunarım.
Karşıyaka bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere yangın dolayısı ile zor anlar yaşayan tüm bölge insanımıza ve halkımıza büyük geçmiş olsun. Böylesi üzücü felaketleri bir daha yaşamamak için hepimiz daha dikkatli olmalıyız”

 

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Son Güncelleme: 01.08.2021 14:20
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