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Ataoğlu: “Biyolojik çeşitliliğin korunması çok önemli”

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan yetkilendirmede bu yıldan itibaren Karpaz ve Karşıyaka Güzelyalı sahillerindeki çalışmalar Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Humboldt Üniversitesi ve Çevre Koruma Dairesi işbirliğinde yürütülecek.

04 Haziran 2021 Cuma 14:00
Ataoğlu: “Biyolojik çeşitliliğin korunması çok önemli”
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ATAOĞLU
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 yıl önce Taşkent Doğa Parkı’nın ilk yetkilendirme protokolünün yine kendi döneminde imzalandığını, geçen sürede Taşkent Doğa Parkının gerçekleştirdiği çalışmalarla artık kendini ispatladığını ve dünyaya örnek bir kurum olduğunu dile getirdi.
Ülkenin sahillerinin deniz kaplumbağaları yuvalama alanları açısından Akdeniz’in en önemlilerinden olduğunu dile getiren Ataoğlu, doğal değerlerin, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. 
Ataoğlu, bakanlık ile Taşkent Doğa Parkı’nın birlikte bugüne kadar gerçekleştirdiği araştırma, kurtarma, eğitim ve farkındalık çalışmalarının, doğasını ve hayvanlarını tanıyan, seven, koruyan bir toplum yaratma yolunda gözle görülür gelişme sağladığını belirterek, iş birliği çalışmalarının devam edeceğini belirtti.


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BASAT
Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da 2016 yılından beri ülkede doğa, çevre ve yaban hayatı koruma alanlarında ihtiyaç duyulan noktalarda dünyaya örnek çalışmalar yaptıklarını belirtti. 
Basat, bu çalışmalara bu yıl itibarı ile Karpaz ve Karşıyaka sahillerinde ‘İnovatif Teknoloji Desteği ile Deniz Kaplumbağaları Gözlem ve Koruma Projesi’ni eklemekten heyecan duyduklarını kaydetti. 
Basat, proje için ülkeden, Türkiye’den ve yurt dışından her biri alanında uzman biyologlar, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimlerden oluşan multidisipliner bir ekiple beraber teknolojiyi inovatif bir biçimde doğa koruma alanında kullanarak dünyaya örnek çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 14:27
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