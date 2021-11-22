Ataoğlu: “Belediyelerimiz arasında devam eden önemli iş birlikleri var”

DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU: “PANDEMİ SONRASI VE TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBETTİĞİ DÖNEMDE ADIM ATILMASI GEREKEN YER TURİZM OLMALI. BU DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRMEMİZ GEREKİR”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN: “KIBRIS, MİLLİ DAVAMIZ”

KKTC’ye çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkanları heyeti, parti görüşmeleri kapsamında, Demokrat Parti (DP) ile bir araya geldi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, ve bazı Demokrat Parti yetkililerinin katıldığı Meclis Mavi Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü hazır bulundu.

Görüşmenin ardından, heyet Ataoğlu’na hediye takdim etti.

TORUN: “SORUNLARI ÇÖZÜLMİŞ BİR KKTC BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Görüşmede ilk konuşmayı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti.

Torun, KKTC’deki 28 belediye ile iş birliği içerisinde neler yapılabileceğini ve ülkeye nasıl katkıda bulunabileceklerini ortaya çıkarmak adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirterek, yarın yapılacak ziyaretlerin ardından programın tamamlanacağını ancak ileriki günlerde de gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

“KKTC bizim için çok önemli. Bizim milli davamız. Bu devletin sorunlarının çözülmesi, kazanımlarının artması, uluslararası ölçekte tanınması hepimizi mutlu eder” ifadelerini kullanan Torun, hali hazırda belediyelerin ortak yürüttüğü projelerin varlığına dikkat çekti ve bu iş birliğinin önemine değindi.

“TURİZM ÇALIŞTAYI PLANLIYORUZ”

Torun, KKTC’nin dünya turizminden alacağı payı artırmak adına nasıl katkılar sunabileceklerini bilimsel anlamda ortaya koyan bir turizm çalıştayı da düzenlemek istediklerini duyurarak, bu çalıştayla birlikte birçok sorunun çözümüne de katkı koymayı umduklarını kaydetti.

ATAOĞLU: “BELEDİYELERİMİZ ARASINDA DEVAM EDEN ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ VAR”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, görüşmede yer alan ve sürece katkı koymak isteyen herkese teşekkürleri sundu ve fırsat buldukça CHP yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve çalışmalarda bulunduklarını belitti.

Pandemi sonrası süreçte ve TL’nin değer kaybettiği bu dönemde, ada ülkesi olmanın da avantajını kullanarak, turizmde adımlar atılması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, “Bu durumu lehimize çevirmemiz gerekir” dedi.

Ataoğlu, bugüne kadar, belediyelerden taleplerine hep olumlu dönüş aldıklarını ve bundan sonra da böyle olacağına şüphe duymadığını ifade etti ve KKTC’nin Türkiye illerinde tanınmasının artırılması adına belediyelerin etkinlikleri çerçevesinde KKTC belediyelerine de bir köşe ayrılması talebinde bulundu.

Ardından sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ise CHP’li belediye başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mevcut ekonomik sorunlara değindi ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC için iş birliği çağrısında bulundu.