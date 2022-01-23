Ataoğlu: “Beklediğimiz oy oranı bu değildi... Beklentimiz daha yüksekti”

“SEÇİMLERE KATILIM ORANINDA ÇOK CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Milletvekilliği Erken Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, partisinin seçimlerde beklediği oy oranını alamadığını söyledi.

Ataoğlu ayrıca, seçime katılım oranında “çok ciddi bir düşüş” olduğunu da ifade ederek, tüm partilerinin seçimlere katılım oranını kendi içlerinde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarını parti merkezinde izleyen Ataoğlu, kesin olmayan sonuçlara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre seçimlere katılımın oranında “çok ciddi bir düşüş” olduğunu belirterek, “Bunun sebeplerini DP olarak biz kendi içimizde değerlendireceğimiz. Herkesin de bunu ele alıp değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Ataoğlu, pandemi koşullarında ve soğuk havada sandığa giderek oy verenlere teşekkür etti.

Kesin olmayan sonuçlara bakıldığında DP’nin aldığı oy oranına ilişkin Ataoğlu, “Demokrat Parti olarak beklediğimiz oy oranı bu olmadığı için, beklentimiz daha yüksek olduğu için biz kendimiz bu sonuçları enine boyuna değerlendireceğiz” dedi.

Ataoğlu, ilerleyen saatler içerisinde yeniden açıklama yapmaya devam edeceklerini söyledi.