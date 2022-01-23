banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İlçeler bazında seçim sonuçları
Girne’de 54 sandık açıldı
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
126 sandık sonuçlarına göre milletvekili dağılımı…
UBP 26, CTP 17, DP...
101 sandığa göre seçim sonuçları...
101 sandığa göre seçim sonuçları...
72 sandığa göre seçim sonuçları...
72 sandığa göre seçim sonuçları...
banner405

Ataoğlu: “Beklediğimiz oy oranı bu değildi... Beklentimiz daha yüksekti”

23 Ocak 2022 Pazar 22:45
Ataoğlu: “Beklediğimiz oy oranı bu değildi... Beklentimiz daha yüksekti”

“SEÇİMLERE KATILIM ORANINDA ÇOK CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Milletvekilliği Erken Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, partisinin seçimlerde beklediği oy oranını alamadığını söyledi.

Ataoğlu ayrıca, seçime katılım oranında “çok ciddi bir düşüş” olduğunu da ifade ederek, tüm partilerinin seçimlere katılım oranını kendi içlerinde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarını parti merkezinde izleyen Ataoğlu, kesin olmayan sonuçlara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

banner341
Ataoğlu, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre seçimlere katılımın oranında “çok ciddi bir düşüş” olduğunu belirterek, “Bunun sebeplerini DP olarak biz kendi içimizde değerlendireceğimiz. Herkesin de bunu ele alıp değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Ataoğlu, pandemi koşullarında ve soğuk havada sandığa giderek oy verenlere teşekkür etti.

Kesin olmayan sonuçlara bakıldığında DP’nin aldığı oy oranına ilişkin Ataoğlu, “Demokrat Parti olarak beklediğimiz oy oranı bu olmadığı için, beklentimiz daha yüksek olduğu için biz kendimiz bu sonuçları enine boyuna değerlendireceğiz” dedi.

Ataoğlu, ilerleyen saatler içerisinde yeniden açıklama yapmaya devam edeceklerini söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 23.01.2022 23:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
289 sandığa göre seçim sonuçları
289 sandığa göre seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
Şefik: “Resmi olmayan sonuçları 24.00’e kadar duyuracağımızı düşünüyorum”
Şefik: “Resmi olmayan sonuçları 24.00’e kadar duyuracağımızı düşünüyorum”
İlçeler bazında seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçları
126 sandık sonuçlarına göre milletvekili dağılımı…
126 sandık sonuçlarına göre milletvekili dağılımı…
101 sandığa göre seçim sonuçları...
101 sandığa göre seçim sonuçları...
72 sandığa göre seçim sonuçları...
72 sandığa göre seçim sonuçları...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim