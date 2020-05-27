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Ataoğlu: “Batı bölgesi bizim gailemizdir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu’nu (GÜSDEP) ziyaret etti.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:30
Ataoğlu: “Batı bölgesi bizim gailemizdir”
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu’nu (GÜSDEP) ziyaret etti.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu’nu (GÜSDEP) ziyaret ederek, bölgenin turizm ve kültür alanlarında gelişmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, GÜSDEP’i temsilen Platform Başkanı Cansu Kızılyürek ile üyeler Ali Volkan, Osman Bulun ve Faik Arçay hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Ataoğlu, Turizm Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde bölgede iki günlük çalıştay yaptıklarını hatırlattı.

Bu çalıştayın Kıbrıs’ın batı bölgesinin gelişimi için yapıldığını anlatan Ataoğlu, Bakanlık görevini devrederken bu çalışmayı da devrederek yardım teklifi de sunduğunu kaydetti.

“BÖLGE HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELEMEMİŞTİR”

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Bakanlık döneminde bölge örgütleri ile birlikte yaptıkları çalışmalardan bahseden Ataoğlu, “Batı bölgesi bizim gailemizdir. Bu bölgenin de gelişmesini istiyoruz” dedi.

Batı bölgesinin eksiklikleri olduğunu ve hak ettiği noktaya varamadığını vurgulayan Ataoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bir yola çıkmıştık, yarım kaldı. Biz yarım kalan işlerimizi bitirip hayata geçirmek istiyoruz. Bölge insanı ile birlikte hareket ederek bu bölgenin sesi olabiliriz.”

GÜSDEP YETKİLİLERİ İLGİSİZLİKTEN YAKINDI

GÜSDEP yetkilileri de siyasilerin bölgeye olan ilgisizliğinden yakınarak, unutulmuşluğun yanı sıra ekonomik sıkıntıları olduğunu da belirtti.

GÜSDEP yetkilileri, Ataoğlu’na bölgenin gelişimi adına yapacağı her çalışmada yardımcı olmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Ataoğlu, GÜSDEP’i ziyaretinin ardından Patates Üreticileri Birliği ile Hayvan Üreticileri 
Birliği yetkililerini de ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi. 

Son Güncelleme: 27.05.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiFikri Ataoğlu
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