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Ataoğlu: “Başbakan Tatar prosedürlerden bihaber”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, normalleşme ile kafe ve restorantlar dahil açılım sağlandığını, açılmaması gereken mekanların bile sesini yükselterek açılımı elde ettiğini söyledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:31
Ataoğlu: “Başbakan Tatar prosedürlerden bihaber”
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Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, normalleşme ile kafe ve restorantlar dahil açılım sağlandığını, açılmaması gereken mekanların bile sesini yükselterek açılımı elde ettiğini söyledi.
Ataoğlu, hiçbir plan ve programa dayanmayan açılım ve normalleşme süreciyle hükümetin acizliğinin ortaya çıktığını savundu ve sesini yükselten herkes istediğini alırken, sesini çıkaramayanların kaderine terk edildiğini ileri sürdü.
DP Genel Başkanı Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşmeyi bile partizanlığı çağrıştıran bir tutumla sürdürmeye çalışan bir hükümet bulunduğunu iddia etti.


“BAŞBAKAN TATAR PROSEDÜRLERDEN BİHABER”
Başbakan’ın kapıların açılması ile ilgili olarak “Sağlık Bakanı’nı görevlendirdim” demesini de eleştiren Ataoğlu, Başbakan Tatar’ın Kuzey ve Güney arasında yıllardır sürdürülen prosedürlerden bihaber olduğunu savundu.
Sınır kapılarının açılması yönünde yapılacak girişimlerin ancak, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi nezdinde ve Cumhurbaşkanı kanalı ile yürütülecek çalışmalar kapsamında bir sonuca ulaşılabileceğini kaydeden Ataoğlu, Başbakan'ın, “Sağlık Bakanı'nı görevlendirdim” demesinin bu konudaki iyi niyetin de sorgulanmasını gündeme getirdiğini ileri sürdü.

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Ataoğlu, böyle bir konunun, olmayacak yaklaşımlarla bertaraf olabileceği veya sonuçsuz kalabileceğini de ifade ederek, bu noktada hükümetin ve Başbakan’ın sınır kapıları ile ilgili ivedi olarak iyi niyeti ortaya koyacak girişimler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ile istişarenin başlatılması gerektiğini kaydetti.


“PİLE HALKI SÜREKLİ KANDIRILIYOR”
Devam eden normalleşme süreci ile birlikte Pile halkının da haklı taleplerinin gündeme geldiğini anlatan Ataoğlu, bu talepler neticesinde, 7 Mayıs’ta Başbakan Yardımcısı Özersay’ın, Pile halkının Kuzey’e geçişleri ile ilgili formülün oluşturulduğunu ve ilk Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini ifade ettiğini hatırlattı.
Özersay’ın kendisinin açıkladığı formülü Bakanlar Kurulu'na kabul ettiremediğini ve konunun takibatını terk ettiğini iddia eden Ataoğlu, KKTC’nin bir parçası olan Pile halkının işi, gücü, ekmeği ve para kazanması ile ilgili sorunlarının çözümünün unutulduğunu ve unutturulmaya çalışıldığını savundu.
Ataoğlu, “DP olarak, anayasal eşitlik çerçevesinde, vatandaşlar arasında ayrım gözetilemeyeceği hususunu tekrar hatırlatmak isteriz. Bu çerçevede, hükümetin vatandaşlar arasında ayırımcılıktan vazgeçerek, derhal ve ivedi olarak Pile’ye yönelik bir çözüm üretmesi konusunda ısrarlıyız” ifadelerini kullandı.    
       
 

Son Güncelleme: 21.05.2020 10:35
Anahtar Kelimeler:
Kktc NormalleşmeKktc AçılımFikri Ataoğlu
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