Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla”

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acının ve gözyaşının olmadığı, sevginin paylaşıldığı bir dünya için; her renkten, her dinden insanın ortak değerlerde buluşup birbirlerinin farklılıklarına saygı duyması gerekir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh Cihanda Sulh’ ilkesini daha fazla anladığımız bu günlerde, Kıbrıs Türk halkının asla savaştan yana olmadığını ve barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Biz artık, evde, sokakta, yurtta ve dünyada gerçek bir barış istiyoruz. Barışın, kardeşliğin, özgürlüğün, birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir dünya düşlüyoruz.



Savunmasız canların katledildiğine, göçlerin aralıksız sürdüğüne tanık olduğumuz günümüzde, barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir.Barışın, sevginin egemen olduğu, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza kalıcı barışın hâkim olduğu güzel bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya diliyorum "1 Eylül Dünya Barış Günü’müz" kutlu olsun. Barış ve sevgi dolu günler.”