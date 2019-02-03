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Ataoğlu: “Aydın Denktaş’ın vefatı büyük bir kayıp”

Ataoğlu: “Aydın Denktaş’ın vefatı büyük bir kayıp”

03 Şubat 2019 Pazar 08:10
Ataoğlu: “Aydın Denktaş’ın vefatı büyük bir kayıp”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile tarihe tanıklık eden, güçlü ve mücadeleci özelliğiyle Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk kadının gücünü gösteren Aydın Denktaş’ın vefatının büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Ataoğlu mesajında “Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun. Nur içinde yatsın” dedi.

Son Güncelleme: 03.02.2019 11:14
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluAydın Denktaş
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