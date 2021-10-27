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Ataoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. 

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:00
Ataoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Vali Yazıcı tarafından karşılanan Ataoğlu, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Yazıcı ile görüşme gerçekleştirdi.

Antalya Turizm Fuarı’na katılmak için Antalya’da bulunan Ataoğlu, Antalya ile KKTC’nin geçmiş yıllardan gelen iş birlikleri olduğunu ifade etti.

Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini anlatan Ataoğlu, fuarların yeniden yüz yüze yapılmaya başlamasıyla turizmin tekrardan hareketlendiğini söyledi.

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Antalya Turizm Fuarı’nın başarılı sonuçlar doğuracağını ümit ettiğini de söyleyen Ataoğlu, Anavatan Türkiye ile sıkı ilişkiler içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

YAZICI

Vali Ersin Yazıcı ise Antalya ve KKTC’nin birbirine yakın turizm destinasyonları olduğunu ifade ederek, KKTC’nin turizm anlamında kalkınmasını her zaman arzu ettiklerini söyledi. 

KKTC’nin artık bir turizm ülkesi olduğuna değinen Yazıcı, “Pandemi koşullarından en erken zamanda kurtulup, turizmin önünün açılmasını beklediklerini” de belirtti. 

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Son Güncelleme: 27.10.2021 19:09
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