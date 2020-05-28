Ataoğlu: “Anlaşma yangından mal kaçırır gibi imzalandı”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yangından mal kaçırır gibi ve devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde imzalandığını, kabinedeki bakanların dahi protokolüm imzalanacağından haberdar olmadığını savundu ve bunu eleştirdi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan “2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”yla ilgili yazılı açıklamasında, “Bir ülkenin yapısal sorunlarının çözümüne yönelik imzalanan devletler arası bir anlaşmanın, ne acıdır ki devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde imza edildiği ve bunun da bir marifet gibi sunulduğunu ise üzülerek görmekteyiz” dedi.

“Konunun, protokole imza konmasından çok daha farklı yönlerinin bulunduğunun gözlerden kaçmadığı” iddiasında da bulunan Ataoğlu, “Kaynak bulma amacı ile daha geçenlerde Bakanlar Kurulu’nda 400 Milyonluk iç borca onay veren hükümetin birkaç gün öncesine dek böyle bir protokolden haberi yok muydu? Yoksa protokol ile bahsi edilen kredi ve hibelerin ülkeye gelip gelmeyeceğinden emin mi değillerdi?” dedi.

Protokolün yangından mal kaçırır gibi imzalandığını, kabinedeki bakanların dahi protokol imzalanacağından haberdar olmadığını ileri süren Ataoğlu, Başbakan Tatar’ın bile son dakikada haberinin olduğuna dair söylemler bulunduğunu savundu.

“KABİNE, MUALEFET VE TÜM KAMUOYUNUN BY-PASS EDİLMESİNİ KINIYORUZ”



Protokolün imzalanması hususunda izlenen yaklaşımların devlet ciddiyetini içermediğini iddia eden Ataoğlu, şunları ifade etti:“Bununla birlikte, değil muhalefetin, hükümetin koalisyon ortağı dahil olmak üzere, kabineden hiç kimsenin haberinin olmadığı bir durum hasıl olmuştur.Böylesine önemli bir konuda, kabine dahil, muhalefet ve tüm kamuoyunun by-pass edilmesini ise şiddetle kınıyoruz.Ve özellikle Sayın Başbakanı, Devlet ciddiyetine davet ediyoruz.KKTC, tüm kurum ve kuruluşları ile bir devlettir ve devleti yönetenlerin de bu ciddiyet içinde olmasının bir şart olduğunu, özellikle Sayın Başbakana hatırlatmak isteriz. Protokolün imzalanmasına yönelik ciddiyetten uzak tutumları tartışmak yerine, gönül arzu ederdi ki, protokolün içeriğine yönelik maddeleri ve Eylem Planına ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşabilelim.Bununla birlikte, ileriki günlerde protokole dair resmi bilgilere ulaşabilmemiz halinde özellikle Eylem Planı ile ilgili görüşlerimizi DP olarak tüm kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz”.