banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Basın birilerinin borazanı olduğu müddetçe…
Basın birilerinin borazanı olduğu müddetçe…
53 yılın hesabını versinler
53 yılın hesabını versinler
Türkiye’den KKTC’ye fırsatçı ziyaretleri
Türkiye’den KKTC’ye fırsatçı ziyaretleri
Saldım çayıra mevlam kayıra mı diyeceğiz yoksa…
Saldım çayıra mevlam kayıra mı...
banner376

Ataoğlu, Anastasiadis'i diplomasiye davet etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, yortu mesajındaki ifadeleri hakkında yazılı açıklama yaptı..

04 Mayıs 2021 Salı 11:45
Ataoğlu, Anastasiadis'i diplomasiye davet etti
banner337

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, yortu mesajındaki ifadeleri ile Kıbrıs Türklerine olan bakış açısını gözler önüne serdiğini dile getirerek, “Muhafazakar, Hristiyan bir partinin başkanı olan Anastasiadis’in, Cenevre’de ortaya koyduğumuz egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeliyle ilgili yaptığı değerlendirme ve kullandığı üslup, tam da kendisini ve kendisini destekleyen düşüncenin yansımasıdır.” dedi. 

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in ifadelerini “Diplomasiden uzak, köhnemiş, ENOSİS zihniyetini besleyen, uzlaşmaz ve bütün bu karakterler yanında, KKTC vatandaşlarını, kendileri tarafından işgal yoluyla ellerine geçirdikleri yönetimin bir azınlığı olarak görüyor oluşunun, en net ifadesi” olarak niteledi.

banner341
Ataoğlu, Anastasiadis’i diplomasi diline davet ederek, şöyle devam etti:

“Kötü söz sahibine aittir atasözünü Anastasiadis’e hatırlatmak isterim. Hitap ettiği toplum, 1983 yılında kurulan bir Cumhuriyetin vatandaşlarıdır. Bu Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Kurumları ile demokratik, laik ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile donatılmış, insan haklarına saygılı, çağdaş bir devlettir. Rum toplumu lideri bu gerçeğin idraki içerisinde olsa da işgal ettiği makamı elinde bulundurmak adına, böylesi çağ dışı siyaset ile ancak kendi gibi düşünen zihniyeti etkileyebileceğini bilmesi gerekmektedir.”

banner360
Son Güncelleme: 04.05.2021 12:00
Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis Paskalya MesajıFikri Ataoğülu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Gençlik Birliği'nden hükümete çağrı
Mağusa Gençlik Birliği'nden hükümete çağrı
Maraton geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı
Maraton geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı
Sol Hareket Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak
Sol Hareket Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak
HP, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti
HP, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti
GAÜ akademisyeni Dr. Akyar’dan KKTC için projeler
GAÜ akademisyeni Dr. Akyar’dan KKTC için projeler
İskele Ticaret Lisesi Turizm Bölümü dersliklerinin temeli atıldı
İskele Ticaret Lisesi Turizm Bölümü dersliklerinin temeli atıldı
Sendikalar İş (değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini istiyor
Sendikalar İş (değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini istiyor
Başbakan'dan turizm taşımacılarına güzel haber!
Başbakan'dan turizm taşımacılarına güzel haber!
Saner BRT'ye konuştu
Saner BRT'ye konuştu
Lefkoşa'da trafik kazası!
Lefkoşa'da trafik kazası!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim