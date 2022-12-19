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Ataoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:57
Ataoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

- Ataoğlu: “Ülke için atılan adamlar, her zaman devam edecek kardeşliğin bir göstergesi”

Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, iki kardeş ülkeyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geçmişte yakın çalışmalarda bulunduklarını, bu çalışmaların özellikle turizm boyutunda büyük katkıları olduğunu kaydeden Ataoğlu, ülke için atılan adımların ortada olduğunu, bunun her zaman devam edecek kardeşliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Sizleri misafir olarak değil, evinizde olarak görüyorum” dedi.

- Kurtulmuş: “Çok daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov ile Demokrat Parti’ye yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “İnşallah Azerbaycan, Türkiye ve KKTC bundan sonraki süreçte de el ele, gönül gönüle, kardeşçe imkanlarını seferber ederek, her 3 ülke de çok daha güçlü yarınlara birlikte yürüyecektir” dedi.

Kurtulmuş, partiler arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin en az devletlerarası resmi ilişkilerin artırılması kadar önemli olduğunu vurguladı ve her iki alanda işbirliğini geliştirme konusunda müzakere edeceklerini aktardı.

“1 millet 3 devlet” anlayışı içerisinde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ilelebet payidar kalacağını kaydeden Kurtulmuş, özellikle sıkıntılı bir coğrafyada olan bu üç ülkenin imkanlarını dayanışma içerisinde artırarak, bölgelerinde barışın istikrarın sembolü olan ülkeler olarak yollarına devam edeceğini belirtti.

Kurtulmuş, her ziyaretlerinde Kıbrıs’ın daha da ileri gittiğini görmekten memnuniyet duyduklarının altını çizerek,  Kıbrıs’ın dirlik birlik içerisinde daha güçlü yarınlara ulaştırması temennisinde bulundu.

- Budaqov: “Umarım münasebetler ve karşılıklı ziyaretlerimiz daha sık olacaktır”

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ise, Ulusal Birlik Partisi daveti ile KKTC’ye yaptıkları ziyaret kapsamında Demokrat Parti Genel Başkanı ile de tanışmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Budaqov, bu tür münasebetlerin ve karşılıklı ziyaretlerin daha da sık olmasını dileyerek, ele alacakları konuların 3 ülke için fayda sağlayacağına inanç belirtti.

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