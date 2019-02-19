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Ataoğlu: “38 bin turist seviyesinden 1 milyon 200 bin turist seviyesine ulaştık”

Ataoğlu: “38 bin turist seviyesinden 1 milyon 200 bin turist seviyesine ulaştık”

19 Şubat 2019 Salı 15:10
Ataoğlu: “38 bin turist seviyesinden 1 milyon 200 bin turist seviyesine ulaştık”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC turizminin bir milyon 200 bin turist seviyesine ulaştığını,  dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin karşıladığını kaydetti.

Uluslararası Otelciler Derneği (INTHA), Türkiye ve KKTC turizminde farkındalığı attırmak ve canlandırmak amacıyla “1. Uluslararası Türkiye-KKTC Turizm Zirvesi” düzenledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Türkiye’de Haliç Üniversitesi’nde yer alan etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak, Türkiye ile KKTC turizmi hakkında konuştu.

Etkinliğe, KKTC İstanbul Başkosolosu Fahri Yönlüer, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, turizm acenteleri, oteller ve üniversite öğrencileri katıldı.

Zirve öncesinde, eko turizmci Zekai Altan’ın katkılarıyla düzenlenen “Gölgeler ve Sülietlerin Enerjisi” ve “İnsan ve Sokağın Enerjisi” temalı Kıbrıs Fotoğraf Sanatçıları resim sergisinin açılışı da yapıldı.

INTHA’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında 6 farklı konu başlığı altında, 6 farklı moderatör ile 18 konuşmacı fikirlerini turizm sektörünün temsilcileri ve öğrencilerle paylaştı.

Haliç Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Eren etkinlikte yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısına vurgu yaptı. Eren, Türkiye ve KKTC turizmi için büyük bir öneme sahip böyle bir etkinliği düzenleyenlere ve etkinliğe katılan Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da burada yaptığı konuşmada, iki ülke turizminin masaya yatırılması, daha iyiye ve sürdürülebilir turizmin devamlı kılınması adına bu tür organizasyonların faydalı olacağını söyledi.

Böylesi anlamlı bir etkinlikte olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirten Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesi. 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrasında iki otel ile başlayan turizm serüveni, günümüzde 26 binlik yatak kapasitesine ulaştı. 38 bin seviyesinde olan ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 200 bin seviyesine geldi. Sürekli Güney Kıbrıs’ın engellemeleri, protestoları ve ambargoları ile karşılaşıyoruz, buna rağmen bu seviyelere ulaştık” dedi.

“DIŞ TİCARET AÇIĞININ YÜZDE 50’SİNİ TURİZM KAPATIYOR”

Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin karşıladığını belirten Ataoğlu, ülkeye turizmin yanı sıra eğitimin de çok ciddi katkıları olduğunu ifade etti.

Turizm açısından Türkiye pazarının kendileri için çok önemli bir pazar olduğuna değinen Ataoğlu, bu pazarı güçlendirmek için 2016 yılından itibaren Anadolu’nun çeşitli illerinde KKTC tanıtım günleri düzenlediklerini belirtti.

Ataoğlu, yıllardır Kuzey Kıbrıs turizmi ile ilgili olarak yanlış algı oluşturulduğunu da söyleyerek, ülke turizminin şans oyunlarından ibaret olmadığını bu yanlış algının giderilmesi için Türkiye’nin çeşitli illerinde KKTC tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı.

Ülkenin tarihi güzellikleri, bakir  doğası, kültürel mirası ve ikliminin yanı sıra alternatif turizm modelleri ile çok ciddi bir değere sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, Anavatan Türkiye’de yaşayan  herkesin en az bir kere KKTC’yi ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 19.02.2019 18:16
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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