Ataoğlu: “2016’da başlattığımız çalışmanın, yine bizim dönemimizde hayata geçtiğini görmek bize mutluluk verir”

ATAOĞLU, GAZİMAĞUSA, İSKELE, YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI...

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın 5 yıllık çalışmanın ardından hayata geçiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Ataoğlu, “2016 Kasım ayında, dönemin 3 Belediye Başkanı ile yapmış olduğum görüşmenin ardından, insiyatif alarak başlatmış olduğumuz Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi imar planı çalışmaları, yine göreve gelmemizin ardından başlatmış olduğumuz girişimler sonucunda, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun imzalama aşamasına geldiğini görmek, bölge halkı adına beni mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu “Kasım 2016’da, insiyatif alarak ve ilgili 3 belediye başkanıyla yaptığımız görüşmelerin ardından başlattığımız Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planının, ilgili 3 Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olması da, çalışmanın siyasi olmadığının, herkes tarafından sahiplenilen bir çalışma olduğunun göstergesidir” diyerek, imar planının tamamlanması aşamalarında destek olan, katkı koyan başta ilgili 3 Belediye Başkanlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi imar planının, genelde KKTC’ye özelde de bölgenin kalkınması ve çağdaş bir büyümeye fırsat vererek, kalkınmaya katkı koyacak olmasından dolayı da heyecan duyduğunu ifade etti.

Ataoğlu açıklamasında ayrıca, planlamaya verdiği değerin bir göstergesi olarak, yine yürütülmekte olan Lefke, Mehmetçik ve Dikmen imar planlarının da kendisi tarafından başlatıldığını, Mehmetçik’deki çalışmaların en geç Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklendiğini, Lefke ve Dikmen İmar planlarının da 2022 yılının ilk aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini kaydetti.