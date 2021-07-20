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Ataoğlu: “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük miladıdır “

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1963 sonrası başlatılan saldırılar, toplu katliamlar, baskı ve zulüm karşısında Kıbrıs Türk halkının onurlu bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük miladıdır” dedi. 

20 Temmuz 2021 Salı 10:15
Ataoğlu: “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük miladıdır “

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kıbrıs Türkü’nün Şanlı Baf Direnişi, emsaline az rastlanan Erenköy Direnişi gibi gerçek kahramanlık ve fedakârlık öykülerinin yaşandığı bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinde Muratağa, Atlılar, Sandallar, Geçitkale ve Boğaziçi katliamlarda katledilen insanlarımızın acı hatıraları vardır. Bu topraklarda, 16 yaşında mücahit olan çocuklarımızdan, mücahide olarak cephede görev yapan kadınlarımıza, kahraman mücahitlerimizden Mehmetçiğimize, tek yürek olunmuş, onurlu bir varoluş mücadelesi verilmiştir. Bu günlere gelmek kolay olmamıştır. Binlerce insanımız, evlerinden göç etmeye zorlanmış, yıllarca gettolarda yaşamaya mahkûm edilmiştir. 
Yunanistan'daki cuntanın desteği ile 15 Temmuz 1974 tarihinde EOKA B Tedhiş örgütünün adada başlattığı darbe girişimi ile Kıbrıs’ta yeniden huzur bozmuş, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini bir kez daha tehdit eden fiili bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında uluslararası antlaşmalardan doğan hakkı ile Anavatan Türkiye, adada akan kanı durdurmak, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak için 20 Temmuz 1974 tarihinde Mutlu Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiştir”


“DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

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Anavatan Türkiye’nin desteği ve kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs’ta güneşin doğduğunu kaydeden Ataoğlu, “Özgürlüğümüzü nasıl kazandığımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bu uğurda bizler için canlarını feda edenlerin hatıralarını yaşatmaya, mücadelelerinin ışığında onlardan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımaya ve daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ataoğlu, mesajına şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasında büyük emekleri geçen, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Liderlerimiz Dr. Küçük ve Rauf R. Denktaş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasının 47. yıl dönümünde tüm halkımızın ‘Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim.”

 

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Son Güncelleme: 20.07.2021 10:30
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