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Ataoğlu: 1700 bileklikle başlıyoruz...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan’da başlayacak Kapalı Turizm Modeli’nin detaylarını BRT’nin Meclis Programı ‘50+1’de Levent Kutay’a anlattı.

30 Mart 2021 Salı 21:27
Ataoğlu: 1700 bileklikle başlıyoruz...
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Sağlık Bakanlığı’nın ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yapmış olduğu çalışmalar sonrasındaki bileklik uygulamasına başlanacağına işaret eden Ataoğlu,ilk etapta 1700 tane bilekliğin ülkeye geleceğini söyledi. 1700 tane bilekliğin 1 Nisan’a kadar gelemeyeceği nedeniyle açılımının 12 Nisan tarihine ertelendiğini belirten Ataoğlu,uygulamayı şöyle özetledi: “Çift PCR’lı gelecek, negatif olanlar otele girecek, otel dışına çıkmayacak.

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Otelin kendi alanı içerisinde dolaşacak. Otelde çalışacak olanlar otelin dışına çıkmayacak.Otelin çalışanlarına vermiş oldukları yerler nereyse orada konaklayacaklar.

Çalışanlar bir gün önceden negatif PCR’la çalışmaya başlayacak.PCR sonucuna göre olacak her şey.Misafirler otelin dışına çıkamayacak,otelin dışından da içeri kimse giremeyecek.Güvenlik şirketlerinden hizmet satın alacak ve girişler çıkışlar engellenecek.” Gelen turistlerin denize veya havuza girmesi durumunda bilekliğin nasıl bir ikaz vereceği sonucunda ne olacağının henüz çözülmemiş bir sorun olduğunu da ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, şöyle konuştu: “1700 tane bileklik turizme,akabinde ev karantinasına gelecek olanlar.Gelecek olan turistler zaten kapalı devre, ev karantinasını hemen istiyorsanız turizme ayrılacak olan bileklikler ev karantina geçsin.Bunun kararını yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi karar verecek.” Mayıs ayı için bir öneri daha sunduklarını belirten Fikri Ataoğlu, çift doz Koronavirüs aşısı ve çift PCR testi ile ikinci bir adım atılmış olunacağını açıkladı. Uygulama ile ilgili gelecek yolcuların, ilk olarak telefonlarına uygulama yükleyeceğini, havaalanında ya da buraya gelince  bileklik takmaya başlayacağını açıklayan Ataoğlu,akıllı telefonu olmayanlara,telefon kiralanacağını ifade etti. Ataoğlu, kurumsal hazırlık ve çalışamaların özel şirketler tarafından yürütüleceğini, otellerdeki denetimin de yine özel güvenlik şirketlerin yapacağını söyledi.

“Uygulamanın Seyahat acenteleriyle birlikte olacağına işaret eden Ataoğlu, “Çünkü charter seferle olacak dedik. Bileklik olayı havalimanında takılacak. İstanbul’dan gelecekseniz ise uygulamayı yükleyeceksiniz eğer yükleyemediyseniz size herkes yardımcı olacak. Benim akıllı telefonum yok diyenler varsa, biz havalimanın akıllı telefon bulunduracağız. Gün içerisinde kiralayacağız. 3 gün ise 3 gün kiralayacağız. Elbette ki bu bilekliğin bir maliyeti var. Bireysel olarak ev karantinası ise ayrı bir uygulama olacak.Yarın netleşecek” diye konuştu. Gelenlerin gideceği otelin derinliğine göre denetleneceğini kaydeden Ataoğlu, “ Yüklenen mesafe ne ise onun dışına çıkarıldığı zaman sistem alarm verecek. Kontrol eden arkadaşlar müdahale edebilecek. Arıza olursa yine arkadaşlar arızayı giderecekİhaleyi alan şirket, akıllı telefonlardan bu sistemden denetlenmesini, arızayı giderecek. Tüm sorumluluk o şirkette olacak”dedi. Bileklik ücretleri hakkında da açıklama yapan Fikri Ataoğlu, 750 TL bilekliğin ücreti olacağını fakat bileklik iade edildiği zaman 350 TL’nin geri ödeneceği aktardı. 

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