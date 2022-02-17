Atan soruşturma yerine mükafat verilmesi asla kabul edilemez

ATAN SORUŞTURMA YERİNE MÜKAFAT VERİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ

Gazimağusa Devlet hastanesinde geçtiğimiz ay basına bilgi verme yanında haksız yere ek mesai aldı diye Hastane Başhekimliği tarafından Sağlık Bakanlığı'na bir yazı ile bilgi ve belgeler aktarılmasının ardından, hastene yönetimi soruşturma açılmasını beklerken, Sağlık Bakanlığı hastaneye iade bir yazı göndererek iddia edilen ilgili hemşire Nejla Yıldız Akansoy'un bir aylığına Sağlık Bakanlığı'na uyku hasta eğtimi alması için hastaneye iade yazı gönderirken ayrıca hemşirenin ek mesai alması için Gazimağusa Devlet hastanesinde nöbetlere girebilir notunu eklemesi tepkilere yol açtı.

KAMU-SEN BAŞKANI METİN ATAN'DAN SERT TEPKİ

Gazimağusa Devlet hastanesi' de yaşanan bu skandal olayın ardından kamu-sen başkanı Metin Atan Hakkında bir şikayet yazısı bulunan ilgili hemşirenin başta kamu görevlileri yasasına göre yetkili kılınmadan basına bilgi vermenin suçu yasa gereği kamu sağlık çalışanın geçici olarak yarı aylık maaş ile 4 ile 8 ay arasında geçici olarak açığa alınması gerektiğini burda Sağlık bakanı Dr.Ali Pilli'nin bile bu suça ortak olduğunu bunun yanında hastane yönetiminin bu personelin geçmişte aldığı ek mesailerin bile şaibeli olduğunu bildirmesine rağmen böyle MÜKAFAT bir yazının iade yazılması asla kabul edilemez Bu yazının geri alınmaması halinde pazartesinden itibaren Gazimağusa Devlet hastanesi de greve gideceklerini söyledi.