Atan: “Gazetecilerimizin her zaman yanındayız”

Atan mesajında “Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışmalarını sürdüren gazetecilerimiz 11 Temmuz 1889’da Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Saded’in yayın hayatına başlamasından bugüne çok önemli görevler üstlenmiştir. Gazetecilerimizin bu gününde başarılarının devamını diler, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunun amaçlarından şaşmadan gelişmesi için verilen mücadelede ön saflarda olan gazetecilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiriz” ifadelerini kullandı.