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Atan'dan 20 Temmuz mesajı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkının kaderinin değiştiği, hakkın yerini bulduğu gün olduğunu belirtti.

18 Temmuz 2021 Pazar 10:30
Atan'dan 20 Temmuz mesajı

Atan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle şu mesajı yayımladı:

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“Kıbrıs Türk Halkı’nın silah zoruyla, katliamlarla yok edilmek istendiği bir zamanda dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in kararıyla Kıbrıs’a çıkarma yapan Amfibi güçleri, kısa sürede kıyı başlarını zaptetmiş, KKTC’nin bugünkü sınırları ele geçirerek işgalci Rum güçlerini ezip geçmiştir. Kıbrıs Türk Halkı, bugünkü sınırlar içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuş, özgür hayata kavuşmuştur. Ne mutlu Türk’üz diyene”

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Son Güncelleme: 18.07.2021 10:54
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