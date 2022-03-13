Atan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Atan, mesajında, kutsal, saygın ve onurlu bir mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren doktor ve sağlık hizmetlerini halka ulaştırmada fedakarca görev alan sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutlayarak, başarı ve mutluluk diledi.



“Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim” ifadelerini kullanan Atan, sağlık çalışanlarına haklarının ödenemeyeceğini kaydetti.