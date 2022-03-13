Atan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Atan, mesajında, kutsal, saygın ve onurlu bir mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren doktor ve sağlık hizmetlerini halka ulaştırmada fedakarca görev alan sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutlayarak, başarı ve mutluluk diledi.
13 Mart 2022 Pazar 15:00
Atan, mesajında, kutsal, saygın ve onurlu bir mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren doktor ve sağlık hizmetlerini halka ulaştırmada fedakarca görev alan sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutlayarak, başarı ve mutluluk diledi.
Son Güncelleme: 14.03.2022 10:00