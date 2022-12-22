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Ataman: Kıbrıs’ın bilinirliği açısından bu seferler kıymetli

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ataman: “Kıbrıs’ın bilinirliği açısından bu seferler kıymetli”

22 Aralık 2022 Perşembe 10:22
Ataman: Kıbrıs’ın bilinirliği açısından bu seferler kıymetli

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, direkt uçuşu takip etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Trabzon’a giden basın mensupları onuruna  akşam yemeği verdi.

Yemekte KKTC’nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, Belediye Başkan Vekili Ataman, yemek öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak KKTC-Trabzon arasında karşılıklı direkt uçuşların başlamasından  duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataman: “Direkt uçuşların olması can, kan, gönül bağımız olan bir ülkeye direkt bağlanmış olması bizim için çok kıymetli” diyerek KKTC’den gelen basın mensuplarını Trabzon da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs’a büyük önem verdiğine işaret eden Ataman, Kıbrıs Türk mukavemetinin en ciddi destek bulduğu yerlerden bir tanesinin Trabzon şehri olduğunu söyledi.

Trabzon’da birçok yerleşim yerine Kıbrıs’taki yerleşim yeri ve bölgelerinin adının verildiğini, bunun da tesadüf olmadığını dile getiren Ataman, “Karadenizlilerin o günkü zor savaş şartlarında Kıbrıs’ı tercih edip oraya yerleşmeleri de tesadüfi değildir, Türkiye güçlendikçe daha da güçlenen Kıbrıs’ın bilinirliği tanınırlığı açısından da bu seferlerin kıymetli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu

Ataman, Trabzon’un dışarıdan çok ciddi  turist aldığına işaret ederek, bölgeyi ziyaret eden turistlerin artık çok rahat bir şekilde KKTC’ye gidebileceklerini belirtti.

“Geçtiğimiz günlerde atılan birkaç adım var Azerbaycan, Türkiye ve Kıbrıs’tan temsilcilerin bir arada bulunması da çok kıymetliydi, Lider ülke pozisyonundaki güçlü Türkiye sayesinde Kıbrıs'ın hak ettiği duruma doğru ilerlediğini görüyoruz” diyen Ataman,  her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da, hafta da iki kez pazartesi ve cuma günleri olmak üzere Trabzon’a direkt uçuşların başladığını kaydederek, bu durumun gerek turizmi, gerek ekonomiyi gerekse ulaşımı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

KKTC-Trabzon arası karşılıklı uçuşların başlaması için çok ciddi bir istek ve talep olduğunu dile getiren Çağatay, uçuşların başlamasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Çağatay, Trabzon halkının Kıbrıs Türk halkına büyük önem verdiğini de söyleyerek, direkt uçuşların başlaması ile birlikte ulaşımın hem maddi hem de manevi olarak daha kolay hale geldiğini sözlerine ekledi.

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