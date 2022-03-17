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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kalkınma Bankası’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

17 Mart 2022 Perşembe 19:45
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürü olarak 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren görevini devam ettiren Metin Bilmem görevden alındı, yerine Fatih Erdoğan atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevini 2 Nisan 2021’den beri yürüten Kemal Şöföroğlu görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini 11 Mart 2021’den bugüne Mehmet Çavuşoğlu yürütüyordu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Hande Kayasal Çelikden bu görevden alınarak, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirldi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi görevine Huriye Kutup atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevini 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Özgü Bayraktar, bu görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevini sürdüren Mehmet Kardan, bu görevden alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine ise İlgen Bağcıer atandı.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürü görevini 23 Ekim 2018 tarihinden beri sürdüren Ahmet Aydın, bu görevden alınarak, Karayolları Dairesi Müdürlüğüne getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü olarak 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren görev yapan Mustafa Yeşil, bu görevinden alınarak, Trafik Dairesi Müdürü görevine atandı.

İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü olarak 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren görev yapan Elmas Kavunoğlu, bu görevinden alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü görevine atandı. İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürlüğüne ise Emirali Çobanoğlu getirildi.

KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Hasan Tosunoğlu ve Enver Hoca görevden alındı.

Söz konusu kişilerin yerlerine Hande Kayasal Çelikden ve Remzi Gardiyanoğlu atandı.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 20:29
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