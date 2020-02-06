Atalay’dan uçak kazası ve çığ felaketine ilişkin başsağlığı mesajı.

Atalay, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Türkiye’de, Van ilinin Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir çığ düşmesi neticesinde asker, itfaiyeci, korucu ve yardım için orada bulunan sivil insanlardan oluşan 38 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.Yine dün akşamüzeri, Sabiha Gökçen’de, İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağının pistten çıkması neticesinde 180 kişinin yaralanması, 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzüntümüzü daha da artırmıştır. Yaşanan acı çok büyüktür. Türk milletinin acısını paylaşır, en kalbi üzüntülerimi sunarım. Şahsım ve Din İşleri Başkanlığı çalışanları adına, hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yarlılara acil şifalar dilerim.Cenab-ı Allah, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin”



