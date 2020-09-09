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Atalay Camilerde Uyulması Gereken Kurallar Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirdi

CAMİLERDE FİZİKİ MESAFE HER YÖNDEN İKİŞER METRE OLACAK

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
Atalay Camilerde Uyulması Gereken Kurallar Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirdi
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CAMİLERDE FİZİKİ MESAFE HER YÖNDEN İKİŞER METRE OLACAK
Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Din İşleri Başkanı Talip Atalay, camilerde bugünden itibaren ibadetler için fiziki mesafenin, ön,arka, sağ ve soldan 2’şer metre olacak şekilde yeniden düzenlenerek seyreltilmiş düzenin geliştirileceğini söyledi. 
Atalay, son günlerde tüm dünyada salgında görülen artışın, ülkede de çeşitli sosyal alanlarda kısıtlayıcı önlemlerin yeniden hayata geçirilmesini zorunlu hale getirdiğine işaret ederek, “Sürecin başından bu yana, İslam dini açısından kişinin kendisinin ve başkalarının hayatını riske atmasının büyük vebal olduğu bilinciyle fiziki mesafe, maske, hijyen ve risk grubunda olanların camilere gelmemesi gibi salgına karşı temel tedbirlerimizi alarak ibadetlerimizi yapıyoruz, toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak için de gayret ediyoruz” dedi.  
Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların ve diğer hassasiyet gerektiren kuralları konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.
Atalay uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı: 
“Salgın sürecinden bu yana ara verilen toplu ibadet düzeninden, yeni normale uygun olarak iyice uzaklaşılmış olacak. Bu şekilde cemaat arasında bulaş mümkün olmayacak şekilde seyreltilmiş düzende ibadetler yerine getirilebilecek. 

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Seyreltilmiş ibadet düzeni camiye girerken ve camiden ayrılırken de fizikî mesafeye mutlaka uyulmasını gerektirmektedir. 
Yeniden hatırlamak isteriz ki, cami içinde ortak kullanım malzemeleri mutlaka kaldırılmalı, bardak su tercih edilmeli, damacana su varsa mutlaka tek kullanımlık bardak kullanılmalıdır.
Maske, su şişesi ve diğer atıkların sadece uygun çöp kutularına, uygun şekilde atılması hususunda uyarılar belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.
Camilerimizde, salgın ortadan kalkıncaya kadar cami çıkışında cemaate hiçbir şekilde yiyecek-içecek ikramı yapılamayacaktır.
Cenaze törenleri, sadece ölen kişinin I. derece yakınlarının katılımı, fiziki mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyularak yapılacaktır. 
Karar gereği, 01 Ekim 2020 tarihine kadar görevlilerimiz mevlit okuma etkinliklerine katılmayacaktır.”
(TUĞ/YIL)

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