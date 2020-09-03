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Atalay, Camilerde Alınması Gereken Önemler Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirdi

Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kovid-19 konusunda camilerde alınacak tedbirler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. 

03 Eylül 2020 Perşembe 15:24
Atalay, Camilerde Alınması Gereken Önemler Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirdi
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Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kovid-19 konusunda camilerde alınacak tedbirler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. 
Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Din İşleri Başkanlığı olarak KOVİD-19 konusunda salgının başladığı günden bu yana camilerde gereken önlemleri aldıklarını belirterek, bu önlemlere hem görevlilerin,   hem de cemaatin uymaya özen gösterdiğini kaydetti.
“TEDBİRLERİN YENİDEN SIKILAŞTIRILMASI GEREKLİ KILINDI” 
Her ne kadar önlemlere uyulması konusundaki ısrarları sürse ve büyük ölçüde kurallara uyulsa da, pandemi riskinin yakın zamanlara kadar kontrol altına alınmasının genel bir gevşemeye neden olduğuna işaret eden Atalay, özellikle son zamanlarda salgında gözlenen artışın, yeniden ve aynı ciddiyetle tedbirlerin sıkılaştırılması ve hassasiyetin arttırılmasını gerekli kıldığına işaret etti. 
İslam dini açısından insan hayatını tehdit eden salgına karşı tedbir almanın sadece sağlık meselesi değil, aynı zamanda dini zorunluluk olduğuna vurgu yapan Atalay, “Dinimize göre, kendi hayatımızı tedbir almayarak tehlikeye atmak intihara teşebbüs gibidir, başkasının hayatını tehlikeye atmak kul hakkı, hele de ölümüne sebep olmak katil olmakla aynı şeydir” dedi. 
Atalay, camilerde alınması gereken önemleri şöyle sıraladı: 
“Başta risk grubunda bulunanlar olmak üzere, grip, nezle vb. hastalıkları taşıyanların, KOVİD-19 salgını sona erinceye kadar ibadetlerini evlerinde eda etmesi, 

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Abdestin evde alınması, maskenin mutlaka takılması, mümkün olduğunca herkesin kendi seccadesini yanında getirmesi,  giriş çıkışlarda mutlaka ellerin dezenfekte edilmesi,
Camiye girerken, camide ibadet ederken ve camiden ayrılırken fizikî mesafeye mutlaka dikkat edilmesi,
Ortak kullanılan malzemelerin kullanımından kaçınılması,
Maske, su şişesi ve diğer atıkların sadece uygun çöp kutularına atılması,
Camilerimizde, cami çıkışında cemaate yiyecek-içecek ikramlarının salgın ortadan kalkıncaya kadar yapılmaması daha doğru olacaktır.”
(TUĞ/GÜL) 
 

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