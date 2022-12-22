Atalay Talaykurt'dan belgeler ile tokat gibi cevap geldi

ATALAY TALAYKURT'DAN BELGELER İLE TOKAT GİBİ CEVAP GELDİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi DP belediye meclis üyesi adayı Atalay Talaykurt Geçmiş dönemde yapılan enginar ihracatı ile sosyal medyada Başkan Adayı Katip Demir ve geçen dönem meclis üyelerine yönelik asılsız konuşmalara belgeleri paylaşarak tokat gibi cevap verdi.İste Atalay Talaykurt'un paylaşımı Evet birileri yürüyüp duruyor ve halkımıza bilmeden atıp tutuyorlar. Ne dedim her yalana dolana cevabımızı belgelerler vereceğim. Belediyecilik su ve çöpten ibaret değil. Çağdaş ve Bölge Ekonomisine katkı koyan belediye modeli gerekli 2018 yılında bu bağlamda ve Cittaslow tarım politikaları çerçevesinde bölgemizde yetiştirilen Enginarları üreticimize daha güven verecek bir yapı ile Seferihisar belediyesinin önerisi ile bir şirket ile anlaşarak, Türkiye’ye ihraç etmeye başladık. Ekteki belgeler meclis kararı, meclis kararına imza koyan meclis üyeleri, yapılan sözleşme ve biz seçimi kaybettikten sonra yeni belediye yönetimi tarafında. Yeni protokol yapılmayan ve ödeme yapması engellenen şirket sahibi tarafından noter huzurunda yapılmış belgeler mevcut. Yurtdışına 848.000 adet enginar ihraç ettik ve ortalama olarak son yıllarda yakalanamayan bir ortala yakladık 0.88 kuruş tanesini yurtdışına ihraç ettik. Ödemenin büyük bir kısmınıda aldık ve üreticilerimize verdik. Kalan 300bin TL civarındaki kısmı ise seçim sonrasına kaldı. İlgili şirket sahibi kişi iki sefer İzmir’den belediyemize gelerek görüşme yapmak ve geriye kalan ödeme için protokol imzalamak istemiş fakat duyarsız belediye yönetimi tarafında. Kaale alınmamıştır. Ve kendisi noterde herkesin ne kadar alacağı kaldığını belirten bir evrak yapmıştır. Bu evrak sayesinde enginarcılar belediyeyi mahkemeye vermiştir. Herkesede bu işi yalınız benim yaptığım söyleniyor ve daha bir sürü çirkin şeyler söyleniyor. Beni bilen bilir. Bu proje benim, Osman Oğur’un ve Katip Demir’in projesi idi dönemin tüm meclis üyesi arkadaşlarında altına imza attığı bir projeydi. Bu gibi projeler devam ettirilmeli bölge üreticisinin önü açılmalı. Kısmet olur Katip Demir’le yine çalışma imkanı olursa bu iş devam ettirilecek, ayrıca 2. adımı olan konserve fabrikası kurulup tek bir enginar tarlada kalmayacaktır. Yeni pazarlar bulunup yalınızca Enginar değil Hellim işinde de ihraçat kapıları zorlanacaktır. Benim BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIM BİRAZ FARKLI kimse bu kusura bakmasın