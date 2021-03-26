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Atalay: "Piskobu’daki camiye yapılan bu saldırı ilk değil"

Din İşleri Başkanlığı, Limasol'a bağlı Piskobu (Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına yazılan ırkçı söylemlerle zarar verilmesi hakkında açıklamada bulundu.

26 Mart 2021 Cuma 14:30
Atalay: "Piskobu’daki camiye yapılan bu saldırı ilk değil"
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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı açıklamada, Piskobu’daki camiye yapılan bu saldırının ilk olmadığını, daha önce de çeşitli niteliklerde farklı camilere de saldırılarda bulunulduğunu hatırlattı.
Faillerinin yakalanıp gerekli işlemin yapılmamasının, bu çirkin saldırıları yapanların benzer eylemleri düzenlemesine cesareti verdiğini vurgulayan Atalay, somut bir değişime yeterli katkı sunmayacak bir kınamanın bu durumu engellemeyeceğini, bu nedenle yetkililerden sözlü üzüntü beyanlarının ötesinde sonuca ulaşan bir kovuşturma ve adli süreci gerçekleştirmelerini ve sonucun da paylaşılmasını beklediklerini söyledi. 
“Irkçı ve çirkin ifade sahiplerine ve nefret ve düşmanlık tohumu ekmeyi hedefleyenlere karşı, her kesimden vicdanlı insanın ortak duruş sergilemesinin” önemine de değinen Atalay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

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“Saldırıları gerçekleştirenlerin hastalıklı zihniyetlerinin ıslahını amaçlayan eğitsel/kültürel/vicdani değişime yönelik somut adımlar atılması konusunda gerçek bir kararlılık görebilme temennisiyle camimize yapılan son saldırı nedeniyle bir kez daha derin üzüntülerimi dile getiriyorum.
Bizler, Kıbrıs Müslümanları adına, inancı, etnisitesi, coğrafyası ne olursa olsun, hangi inanca ve inancın mabedine karşı yapılırsa yapılsın her türlü saldırı, hakaret, aşağılama ve ayrımcılığa ilkesel olarak karşı olduğumuzu ve daima mağdurun yanında ve nasıl olmamız gerekiyorsa o şekilde olmaya devam edeceğimizi bu vesile ile bir kere daha belirtmek isteriz.”

 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 15:22
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