Atalay, İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İstanbul’da dün akşam saatlerinde düşen askeri helikopterde şehit olan dört asker için taziye mesajı yayımladı ve şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İstanbul’da dün akşam saatlerinde bir askeri helikopterin düşmesi neticesinde 4 askerin şehit olmasının kendilerini derin üzüntüye sevk ettiğini kaydetti.

Atalay şöyle devam etti:

“İstanbul-Çekmeköy’de meydana gelen bu elim kazanın vuku bulduğu mahalde yaşayanlar arasında can kaybının olmaması -bir nebzede olsa- teselli kaynağımız olmuştur.

Bu elim kaza sonucunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diler, ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletinin acılarını paylaşır, bir daha böyle acı olaylar yaşatmamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”