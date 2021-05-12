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Atalay, bayramı mesajında pandemi koşullarına dikkat çekti

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, yarın İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramının idrak edileceğini belirterek, fiziksel olarak daha az bir araya gelinip telefon ve sosyal medya araçlarıyla yakınların eskisinden de çok aranmasını istedi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45
Atalay, bayramı mesajında pandemi koşullarına dikkat çekti
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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayram namazının ülke genelinde pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle saat 06:25'de kılınacağı belirtildi.

“Asırlardır milletimizce ayrı bir heyecanla kutlana gelen dini bayramların kültürümüzde çok özel bir yere sahip olduğunu” dile getiren Atalay şöyle devam etti:

“Anne-babalarımızdan başlayarak Bayram namazından itibaren bayram boyunca aile, akraba ve eş-dostlarımızla bir araya geldiğimiz, ziyaretleşerek sevincimizi paylaştığımız bu günler, aynı zamanda tüm dargınlıklara son verdiğimiz, sevgi ve muhabbetin en üst düzeye çıktığı zamanlardır. Yine özellikle Ramazan bayramının kültürümüzde çocukların dini/kültürel sosyalleşmesindeki özel yerinden dolayı şeker bayramı olarak anılması da ayrı bir güzelliktir. Ayrıca bayramlarımız öksüz ve yetimlerin, hastaların, yaşlıların, kimsesizlerin hatırlandığı ihtiyaçlarının giderildiği, diriler kadar dünyadan göçmüş olanların da dualarla ziyaret edilip anıldığı, ister mahalle, ister köy olsun toplumsal güven ve huzurun zirveye çıktığı vefalı günlerdir.” 

Son iki bayramda tüm dünyayla birlikte yaşanılan Covid-19 kaynaklı pandemi nedeniyle geleneğe yerleşmiş olan çok sevilen bazı alışkanlıkların terk edilmek zorunda kalındığını dile getiren Atalay şunları ifade etti:

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“Geleneğimizde yer alan yukarıda zikrettiğimiz yardımlaşma, dayanışma, destek verebileceğimiz kesimleri görüp hatırlama ile bayram sevinç ve neşemizi yeni normale uyarlayarak sürdürelim. Fiziksel olarak daha az bir araya gelip telefon ve sosyal medya araçlarıyla yakınlarımızı eskisinden de çok arayıp soralım. İhtiyaç sahibi diğer canlıları da gözeterek bayramımızı yine sevincin, neşenin ve huzurun yaşandığı zamanlar olarak yaşamak bizlerin elinde, gerçekleştirelim. Sağlık Üst Kurulunun uyulmasını tavsiye ettiği pandemide nasıl davranılması gerektiğine dair kurallara uymanın sadece sağlık açısından değil, dini bakımdan da gerekli olduğunu hatırlayalım. Sevdiklerimizin ve diğer insanların hayatını tehlikeye atmanın sadece üzüntü değil, aynı zamanda kul hakkı olduğunu unutmayalım.” 

Başta yakın coğrafya, Ortadoğu'da ve Myammar'da, Doğu Türkistan'da Müslümanlar’ın ciddi acılar yaşamakta, onların yaşadıkları acıların yürekleri dağladığını belirten Atalay, “Kıbrıs Türkünün toplumsal hafızasında maalesef yakın geçmişte ülkemizde yaşanan benzer acılar halen tazedir.  Bizler,  hangi inanç, etnisite ya da coğrafyadan olursa olsun, temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış, acı çeken, zulüm gören bütün mazlumlara dua edelim, ama özellikle fiili olarak elimizden gelen her türlü imkanla onların yanında olalım. Kendisini ne ve kim olarak tanımlarsa tanımlasın zalimlerin karşısında olmanın inancımızın emri olduğunu hatırlayalım. Tüm dünya mazlumlarının üzerimizde hakları olduğunu unutmayalım, bayramın onlara da hakkıyla gelmesi için çabalayalım.” ifadelerini kullandı.

Atalay, halkın Ramazan Bayramını tebrik ederek, Ramazan Bayramı’nın millete, İslam âlemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Atalay ayrıca şu hatırlatmaları yaptı: 

“Ülkemizde bu sene fitre miktarı 40 TL'dir. Ailede her birey için ve Bayram Namazından önce verilmelidir; Bayram Namazı KKTC genelinde saat 06:25’de kılınacaktır; Güney Kıbrıs’ta Bayram Namazı Saatleri: yarın Larnaka-Hala Sultan Tekkesi saat 06:25’de, Baf Camii’nde 06:30’da, Lefkoşa- Bayraktar Camii’nde saat 07:00’da, Limasol- Köprülü Camii’nde saat 07:00’da, Larnaka- Camii Kebir’de saat 07:00’da, Dali Camii’nde 07:00’da kılınacak.”

 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:33
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