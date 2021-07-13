Atalay: “Aşılı ve 30-180 gün arasında Covid geçirmiş kişiler PCR’sız ibadethanelere girebilecek”

Atalay buna göre, aşı yaptırmış veya 30-180 gün arasında covid-19 geçirmiş kişilerin PCR ve antijen testine gerek olmadan cami içinde ibadet edebileceğini kaydetti.

Aşısız kişilerin cami iç mekânında ibadet edebilmeleri için ise son 72 saat içerisinde yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmesi gerektiğini dile getiren Atalay, “PCR ve antijen yaptıramayan cemaatimiz ibadetlerini cami dış alanlarında ifa edebileceklerdir” dedi.



