Atakan, “kktc’de Denizciliğin Geleceği” Panelinde Konuştu

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk halkının yüzünü denize dönmesi, denizciliğin önemini kavraması ve KKTC’nin denizleri ile 396 km’lik sahil şeridinde gerçek anlamda söz sahibi olması için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Tolga Atakan, Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) iş birliğinde düzenlenen “KKTC’de Denizciliğin Geleceği” konulu panelin açılışında bir konuşma yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Atakan, konuşmasında denizlerin önemini kavrama açısından Kıbrıs Türk halkının çok zaman kaybettiğini, bakanlık olarak bu açığın kapatılması için Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde, ülkedeki diğer kurum ve paydaşlarla çalışarak bu açığı kapatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Atakan, bu doğrultuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile “Amatör Denizcilik Sistemi” adı altında bir uygulama başlattığını ve 13 Temmuz 2019’da yapılan eğitim ve sınav ile 258 amatör denizci kazanıldığını, Ağustos ayının sonuna doğru aynı eğitimin tekrar edilip sürekli hale getirileceğinin altını çizdi.

Bakan Atakan’ın konuşmasının ardından panele geçildi. Panelde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, “KKTC’de Denzicilik Politikaları” başlık bir sunum yaptı.



Müsteşar Kemal Bağzıbağlı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “ekonomik ve sosyal kalkınma için yüzümüzü denize dönmeliyiz” sözüne yüzde yüz katıldığını, ancak siyasi istikrasızlık nedeniyle hükümetlerin politika uygulamakta aciz kaldığını belirtti.“Maalesef siyasi anlamda ortalama 14 aylık hükümetler dönemi yaşanıyor. Bu sürenin mutlaka artması ülkemize siyasi istikrarın gelmesi ve denizcilik politikalarının gerçek anlamda belirlenip yürürlüğe girmelidir. Göreve geldiğimiz birinci günden beri bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var” diyen Bağzıbağlı, yasal bir düzenleme ile Limanlar Dairesi’nin “Denizcilik İşleri Dairesi”ne dönüştürüleceğini, bu konudaki mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.KKTC’nin ekonomik kalkınması için limanların mevcut yapısıyla yeterli olmadığını, bu konuda kamu-özel işbirliği çerçevesinde Girne ve Gazimağusa’daki limanların yeniden yapılandırılarak turizm amaçlı işletileceğini, Kalecik’te uygun bir noktaya ise bir yük limanı yapılacağını kaydeden Bağzıbağlı, “limanlar konusunda kalıcı çözümün arifesindeyiz” dedi.Kemal Bağzıbağlı, sonumun sonunda bir soruya karşılık balıkçı barınakları ve çekek yerlerinin artırılması konusunda da çalışma yapıldığını ifade etti.(AK/FEZ)