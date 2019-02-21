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Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü

TOPLANTIDA MAYIS 2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TÜZÜKLER ELE ALINDI

Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü

TOPLANTIDA MAYIS 2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TÜZÜKLER ELE ALINDI

21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü

TOPLANTIDA MAYIS 2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TÜZÜKLER ELE ALINDI

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği ile bir toplantı gerçekleştirerek, AB uyum çalışmaları çerçevesinde Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek tüzükleri ele aldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü”, “Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü” ve “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü” görüşüldü.

(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

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