Atakan, 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nin Açılışına Katıldı Ve Türkiye Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit Turan İle Görüştü

Lefkoşa, 6 Mart 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Türkiye’nin organize ettiği 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nin açılışına katıldı ve Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre, Atakan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, KKTC’nin küçük ölçeği nedeniyle akıllı ulaşım sistemlerinin kolaylıkla ülke geneline entegre edilebileceğini söyleyerek mevcut akıllı ulaşım sistemleri ve yıl sonuna kadar bu alanda gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.

“Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili teknik detaylar ve hukuki süreci tamamladık. Plaka tanıma sistemi, kırmızı ışık denetleme sistemi ve elektronik kantar denetleme sistemi bu yıl içerisinde uygulamaya konacak” diyen Atakan, akıllı ulaşım sistemleri sektör temsilcilerini yatırım yapmaları için KKTC’ye davet etti.

Zirvenin açılışının ardından, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede KKTC’deki karayolları, limanlar, telekomünikasyon ve sivil havacılık konuları ele alındı.

Toplantıda ara emirlerinin kalktığı yarım kalan karayolu projeleri, 2019 yılı için planlanan projeler, karayollarının genel durumu ve ihtiyaçlar ele alınırken, yeni Ercan Havalimanı inşaatı ve Sivil Havacılık Dairesi Smart Binası’nın geliştirilmesi ile Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması masaya yatırılan diğer konular arasında yer aldı.

Açıklamaya göre, toplantıda KKTC heyetinde; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Plan Proje Müdürü Oğuz Akçay, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolos/Üçüncü Sekreteri Ebru Dayanç Köprülü yer aldı.

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