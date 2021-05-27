Atakan: “Yıkım her geçen gün artıyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, HP Milletvekili Tolga Atakan, hükümetin ülkede gerçeklerden uzak, vatandaşların sıkıntılarından habersiz, sessiz bir oyun oynadığını savunarak, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, Maliye’nin gelir kaybı, insanların fakirleşmesi, esnafın iflası gibi konulara değindi.

Atakan, ülkede turizm ve eğitim konusunda ciddi kayıplar yaşandığını, birçok kişinin işini kaybettiğini, birçok iş yerinin kapandığını, yıkımın her geçen gün arttığını, 1500 TL’lik ödemelerin halen tartışma konusu olduğunu ifade ederek, bu konuları sürekli gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Covid-19 süreci ve ülke ekonomisi ile eğitim yanında insan sosyal yaşamına verdiği zararları anlatan Atakan, dünyadan bu sıkıntıların aşılmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili örnekler verdi, Kıbrıs’ın Güneyinde eğitim gören çocukların okula giderken Kuzeyde okulların kapalı olduğunu kaydetti.

“ÜLKENİN VE ÇOCUKLARIN GELECEĞİNDEN ÇALINIYOR”

Ülkenin ve çocukların geleceğinden çalındığını ifade eden Atakan, hükümetin bu konuda tüm ilgili tarafların katılımıyla yaz boyunca çalışma yapması çağrısında bulundu.