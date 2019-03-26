Atakan: “Uçak bileti fiyatları Güney’den pahalı değil”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uçak biletlerinin şu anda Güney Kıbrıs’taki bilet fiyatlarından daha pahalı olmadığını söyledi.

Hava ulaşımının dövize endeksli olduğunu ve döviz krizinin olumsuz etkilerinin yaşandığını belirten Atakan, sektörü rahatlatacak bazı çalışmalar yaptıklarını, özellikle öğrencilerin yoğun uçtuğu bölgelere charter uçuşlar düzenlediklerini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN BAYBARS’A ELEŞTİRİLER

Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu tekrar söz aldı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın “size bir şey öğreteceğim” sözünü eleştiren Çavuşoğlu, “Herkes haddini bilecek” diyerek, Meclis’te ve hükümette 44 yıl görev yapan insanlara bu şekilde konuşulmaması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu’nun konuşması esnasında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Meclis salonundan çıktığı gözlemlendi.

Herkesin terminolojiyi bilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, burada alınganlık yapmamak gerektiğini, başkalarının emeklerine yazık olacağını belirterek, nüfusla ilgili mevcut verilerin üzerine bilimsel bir veri koyulamamasından dolayı halen kendilerinin verilerinin doğru olduğunu kaydetti.

ÜSTEL ULAŞIMDAKİ SIKINTILAR KONUSUNDA KONUŞTU

Daha sonra UBP Milletvekili Ünal Üstel, “Ulaşımda yaşanan sıkıntılar” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkenin turizm ve eğitim ülkesi olduğunu dile getiren Üstel, ulaşım konusunda daha hassas davranılması gerektiğini kaydetti.

Geçen gün Ercan Havaalanı’nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı’nın yapılan eserin çok iyi olduğunu söylemesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Üstel, Ercan’daki eserin UBP’nin eseri olduğunu söyledi.

Hava ulaşımında, bilet fiyatlarında yaşanan pahalılığa hükümetin duyarsız kaldığını savunan Üstel, “Devlet gerekli müdahaleleri yapar” şeklinde konuştu.

Birçok kişinin daha ucuz olan Güney Kıbrıs’tan uçmayı tercih ettiğini dile getiren Üstel, son Kıbrıs görüşmelerinden sonra ulaşımdaki ambargoların arttığını, İngiltere uçuşlarında yolcuların Türkiye’de uçaktan inmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Yapılan görüşmelerde ülkede yaşayanların önünün açılması gerektiğini dile getiren Üstel, turizm mevsiminin başlama tarihinin yaklaşmasından dolayı da limanların da kamu özel ortaklığında olması gerektiğini söyleyerek, gerekli önlemlerin hükümet tarafından hemen alınması gerektiğini belirtti.

Ercan Havaalanı’nın kendi dönemlerinde yapılmaya başlandığı zaman çok eleştiriler aldıklarını fakat şu anda Cumhurbaşkanı’nın lütufla söylediği eserin tamamlanmasını arzu ettiklerini belirten Üstel, değişik alternatiflerin de artık uygulamaya geçmesi gerektiğini, örnek vermek gerekirse de bir havayolu şirketi kurulması gerektiğini kaydetti.

Üstel, Ercan Havaalanı’nın ne zaman tamamlanacağı konusunda bilgi isteyerek uçak biletlerinin de pahalı olmasından dolayı yapılacak bir çalışma var mı diye sordu.

ATAKAN: “BİLETLER GÜNEY’DEN DAHA PAHALI DEĞİL”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uçak biletlerinin şu anda Güney’den daha pahalı olmadığını söyledi.

Hava ulaşımının dövize endeksli olduğunu dile getiren Atakan, döviz krizinin olumsuz etkilerinin yaşandığını belirterek bilet satışında da kur etkisi olduğunu kaydetti.

Çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tolga Atakan, yılın 12 ayında ülkede okuyan öğrencilerin ve turistlerin sürekli havayolu kullandığını söyleyerek, bazı adımlar attıklarını belirtti.

Öğrencilerin yoğun uçtukları bölgeleri tespit ederek dönemlik charter uçuş düzenlediklerini söyleyen Atakan, ülkede öğrenim gören 3. ülkeden gelen öğrencilerin yoğun destinasyonu tespit ederek direkt ülkelerine uçabilecekleri charter uçuş planı yaptıklarını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye’nin çeşitli yerlerine yeni ek seferler düzenleyerek, dövizde artış olmaması halinde bilet fiyatlarının daha da düşeceği çalışmaların yapılacağını dile getirerek Türkiye’deki mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda, İstanbul Havaalanı’nın taşınma sürecinin tamamlanmasından sonra daha fazla slot artırma imkanı olacağını kaydetti.

ERCAN AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK, ARDINDAN İHALEYE ÇIKILACAK

Ercan Havaalanında güvenlik sorunu olmadığının tescillendiğini söyleyen Atakan, Ercan Havaalanı’nın Ağustos içerisinde tamamlanacağını, Eylül- Ekim ayında da kamu özel ortaklığında yeni bir ihaleye çıkılmasının planlandığını belirtti.

Mağusa Limanı’nın da daha üst seviyeye çıkarılması çalışılmasın da yapıldığına dikkat çeken Atakan, bu yaz döneminde Girne Limanı’nı daha çağdaş bir yapıya getireceklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın 2019 sonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Atakan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım tarihini zikrettiğini, bunun olmaması için şu an için sıkıntı görülmediğini anlattı.

Pistin de Eylül ayı başında tamamlanacağını kaydeden Atakan, yeni pistin ana terminalle birlikte mi daha önce mi hizmete konulması konusun birkaç ay içinde netleşeceğini söyledi.