Atakan: “Son 3 ayda yaşanılan iş bilmezliği daha önce hiç görmedik”

“SON 3 AYDA YAŞANILAN İŞ BİLMEZLİĞİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİK”

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, pandemiyle geçirdiğimiz bir yıllık süreç içinde inişli çıkışlı zamanlar yaşandığını, birçok problemle karşılaşıldığını, ülkenin içinde bulunduğu şartlar, sahip olduğu imkanlar ve bazı konulardaki yetersizliklerden dolayı oldukça sorunlu günler geçirildiğini söyledi. Atakan, “Ancak son 3-3,5 aylık süreçte yaşanılan iş bilmezliği, beceriksizliği, plansızlığı ne biz ne de dünya üzerindeki herhangi bir ülke tecrübe etmiştir” dedi.

“HÜKÜMET HALKI DEĞİL, YAPACAĞI ATAMALARI DÜŞÜNÜYOR”

Gündeme dair açıklamalarda bulunan HP Milletvekili, güven vermeyen yönetim anlayışı, sorunlara odaklanmayan idare şeklinin ülkeyi getirdiği noktanın ortada olduğunu belirtti. Mevcut kaosun gün geçtikçe daha büyüdüğünü, ekonomik ve sosyal anlamda derin yaralar açılmaya devam edildiğini ifade eden Atakan şu sözlerle hükümeti eleştirdi: “Sıkıntılı alanlara yönelik en ufak bir adımın atılamıyor olması vatandaşı daha karamsar bir noktaya getiriyor. Son zamanlarda artık sağlık konuşulmuyor, vaka sayıları tartışılmıyor. Sağlıkta her şey çok iyi gittiği için değil, insanlar artık geçim derdini, ekonomik sıkıntıları, bu sıkıntıların tetiklediği sosyal problemlerin içinde o kadar boğuldu ki, kimse diğer konuları umursamıyor. Bu sıkıntıların aşılmasına yönelik bütünlüklü bir çalışmanın olmaması da ülkemiz adına daha da büyük bir problemdir. Hala daha bir gün verilen demeçlerin 2-3 gün sonra tersyüz edildiği bir dönem yaşıyoruz. Ana sorunlara yönelik adımların atılmadığını, çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Sadece durmadan atama yapılıyor. Bakanlıklar, daireler, yönetim kurulları, hükümetin yer aldığı üniversiteler, danışmanlıklar, danışmanlıklara danışmanlar… Hangi kriterler ve hangi teşkilat şeması altında bu atamalar yapılıyor? Nasıl bir harcama yapılıyor? Bu paralar nereye gidiyor? Partilerin kurultaylarına yönelik görevden almalar ve atamalar yapılıyor. Bunlar yetmiyor gibi, yakın zamanda bir kabine değişikliğinin olacağı konuşuluyor. Bir yalanlama da henüz gelmedi.”

“İNSANLAR EVE EKMEK GÖTÜREMİYOR AMA HÜKÜMETİN BİR PLANLAMASI HALA YOK”

Halkın gündeminin sadece ekonomik sıkıntılar olduğunu dile getiren Tolga Atakan, sektörlerin dayanamayarak ayaklandığını anlattı. Bir yıldır hiç gelir elde edemeyen insanların, sektörlerin olduğuna dikkat çeken Atakan, “Gelir yok ama giderler aynen ve katlanarak devam ediyor. Toplu taşımacıların sıkıntılarına yönelik ne yapıldı? Bir yıldır turizmin durması nedeniyle hayatlarını insan rotasyonuyla kazanmaya çalışan taksiciler, turistik taşımacılar için ne yapıldı? 1500 TL’nin verileceği sözüne rağmen bu ödemeler yapılmadı. Taşımacılar sokakta, pazartesi günü turizm emekçileri de sokağa iniyor. Devamı da gelecektir. Ciddi bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz. İnsanlar evine ekmek götüremiyor, büyüyen borç yükü altında eziliyor. Bu konuda da bir planlama yapılamadığı gün gibi ortada” diye konuştu.

“İŞ BİLMEZLİK VE BECERİKSİZLİK BİRLEŞTİĞİNDE GİDECEĞİMİZ YER FELAKETTİR”

Destek paketine başvurunun 59 bine ulaştığı bilgisini paylaşan HP Milletvekili, Başbakan’ın beklentisinin ise 5-6 bin kişi olduğunu söyledi. “Bir hesap sapar ama bu sapma 50 bin olmaz. Bu durum, ülkeyi yönettiği iddiasında olan toparlama hükümetin gerçeklerden ne kadar uzaklaştığını göstergesidir” diyen Atakan, 59 bin kişiye aylık 1500 TL katkı verilmesinin karşılığının 85 milyon TL olduğunu belirtti. Atakan şu sözlerle açıklamasını sürdürdü: “Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre şu anki bütçe açığımız 980 milyon TL’dir. Bu rakamlarla bu iş bilmezlik, bu beceriksizlik birleştiğinde gideceğimiz tek yer felakettir. Başbakan ‘Tünelin ucunda ışık göründü’ açıklaması yaptı ama ortada tünel bile yok. Bütün bu sıkıntılar çerçevesinde yakın zamanda Türkiye’yle yapılan protokol bu yaralara merhem olacak mı? Protokolün detaylarını okudukça ortada hiçbir şeyin olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Başbakan Ankara’ya gitmeden önce defalarca kendisine bu protokolün öncekilerden farklı olması gerektiğini, içerinde ülkenin sıkıntılı sektörlerine yönelik kredi, borç değil hibe desteği olması gerektiğini söyledik. Bu protokolün içinde elle tutulur tek proje yollardır. Başbakan da bunun farkında. Karayollarına yönelik olacak çözümlerine yönelik açıklama yapıyor ama sektörlere nasıl bir destek olacağına dair tek bir satır somut bilgi verilmedi.”

“BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMINDA CİDDİ BİR DRAM YATIYOR”

Çok problemli bir sürecin başında, ciddi ekonomik ve sosyal bir buhranın eşiğinde olduğumuzu anlatan Atakan, son zamanlarda temas ettikleri belediyelerin ve sivil toplum örgütlerin yardım paketlerini yetiştiremediklerini ifade etti: “Buzdağının görünmeyen kısmında ciddi bir dram yatıyor. Bunlara yönelik bir çalışma var mı? Çalışma Bakanlığı’nın büyük reklam kampanyasıyla başlattığı yardım paketlerinin dağıtımı ne durumda? Kaymakamlıklar, ilçeler, mahalleler bazında yardıma muhtaç kişilerin bir çalışmasını yaptık mı? Uluslararası Öğrenciler Birliği Başkanı’nın açıkladığı rakamlara göre yaklaşık 4 bin Afrikalı öğrenci eğitimini tamamlamış ama pandemi koşulları ve ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılamamış durumda. Bu öğrencilerin geleceğine yönelik bir planlama var mı? Bu sosyal patlamanın alışık olmadığımız ve tasvip etmeyeceğimiz şekilde ülkelerimize, ailelerimize sirayet etmesini mi bekliyoruz? Bu sıkıntıların üstesinden gelecek olan hükümettir.”