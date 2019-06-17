banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92250
ALTIN
253.151
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.3783
EURO
6.5917
Tecavüz duruşması devam ediyor
TECAVÜZ DURUŞMASI DEVAM EDİYOR
Atakan ‘siyaset’ kurbanı!
ATAKAN ‘SİYASET’ KURBANI!
Kaçak öğrenci ihraç edilecek
KAÇAK ÖĞRENCİ İHRAÇ EDİLECEK
Yağmur Yeni İskelede'de bazı yolları trafiğe kapattı
Son Dakika
YAĞMUR YENİ İSKELEDE'DE BAZI YOLLARI...
banner307

Atakan ‘siyaset’ kurbanı!

Atakan ‘siyaset’ kurbanı!

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
Atakan ‘siyaset’ kurbanı!

Atakan ‘siyaset’ kurbanı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan istihdam suçlamalarına açıklık getirdi

Bugüne kadar ne ailesinden biri için nede partili birisi için makam mevki istemediğinin altını çizen Tolga Atakan, başka neden ve gelişmelerden ötürü bu durumum siyasi malzeme yapılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan basında "aile yakınını istihdam etti” yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Atakan “bu hizmet alımı ‘aileye torpil’ olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan basında "aile yakınını istihdam etti” yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Atakan “bu hizmet alımı ‘aileye torpil’ olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir” dedi.

Bugüne kadar ne ailesinden biri için nede partili birisi için makam mevki istemediğinin altını çizen Tolga Atakan, başka neden ve gelişmelerden ötürü bu durumum siyasi malzeme yapılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Atakan’ın açıklaması şöyle:

Telekominikasyon Dairesi'nde duyulan teknik personel ihtiyacını karşılamak için zaman zaman yapılan tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme "aile yakının istihdamı" şeklinde kamuoyuna yansımış ve siyasi malzeme yapılmaktadır. Sadece bahse konu dairede değil diğer dairelerin işleyişlerinde de yoğunluk ve ihtiyaca göre gerekli dönemde hizmet vermek üzere geçici teknik eleman desteği alındığı bilinmektedir.

Göreve geldiğim günden itibaren hiç bir zaman gerek geçici işçi, gerekse dairelerin altyapılarında çalışacak dönemlik geçici teknik işçilerin alımında kişisel, ailesel ve/veya partisel çıkarlar çerçevesinde bir tercih veya müdahale talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bu dönemdeki tek hassasiyetim ve dahlim geçen hükümet döneminde alınan bir karar ile eski CAS çalışanlarının geçici işçi statüsünde istihdamları konusunda işin vasfına ve kişilerin ikametlerine göre yapılan istihdamlar konusunda olmuş, bunlar da eski CAS çalışanları sözcüleri ile birlikte vasıflara ve ihtiyaca göre birlikte belirlenmiştir. Bakanlığımıza bağlı dairelerin yetki alanlarına müdahale etmek bir kenara daha fazla sorumluluk ve yetki ile hareket etmeleri prensibine özen göstermişimdir. İlgili şahıs tamamen bu çerçevede ihtiyaç duyulan teknik hizmete uygun vasıf taşıdığı gerçeği ile ihtiyaç süresince hizmetlerinden yararlanılmak üzere Lefkoşa bölgesi arıza ve bakım biriminde görevlendirilmiş ve fiilen hizmet vermiştir. Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı "aileye torpil" olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir.

Kamuoyunda bu şekilde tartışılmak benden kaynaklı olmayan bir adımla dahi olsa beni üzmüştür. Şahsımı biraz tanıyanlar dahi ne benim ne de herhangi bir yakınımın kamu kaynağından beslenmeye, hatta bunu düşünce safhasına dahi getirmeye ihtiyacımız olmadığını ve buna tevessül etmeyeceğimizi çok iyi bilir. Herhangi bir yakınımın iş ihtiyacını karşılamak için herhangi bir kamu kaynağını devreye alma gerekliliği taşımayacak imkanlara sahip olmakla beraber geride bıraktığım görev sürem boyunca bu konuda en ufak bir soru işaretine taraf olmamak adına gösterdiğim özen bilinmektedir. Gücüm bu konuda beni tanıyanlar ve karakterimi bilenlerdir.

Bu durumu aslında kamuoyunun da bildiği başka neden ve gelişmelerden ötürü siyasi malzeme yapmaya çalışan kişiler için bunun yeterli olmayacağı dile getirmek isterim. Dürüst, adaletli, hakkaniyetli ve verimli bir kamu ve ülke düzeni için çalışmaya devam edeceğiz. Süreci doğru anlayan ve doğru algılayan, doğru tartışılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim.

banner317

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’de “Okul Öncesinde Çevre Eğitimi” konuşuldu
UKÜ’de “Okul Öncesinde Çevre Eğitimi” konuşuldu
İtfaiyeciler diplomalarını aldı
İtfaiyeciler diplomalarını aldı
Kttb, Fems’in İtalya’daki Genel Kurulu’na Katıldı
Kttb, Fems’in İtalya’daki Genel Kurulu’na Katıldı
Tecavüz duruşması devam ediyor
Tecavüz duruşması devam ediyor
LAÜ’de “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” irdelendi
LAÜ’de “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” irdelendi
Gürcafer: “İmar planı süreci, kavga çıkarmayı meziyet sayanlarca havaya uçuruldu”
Gürcafer: “İmar planı süreci, kavga çıkarmayı meziyet sayanlarca havaya uçuruldu”
Tatar: “KKTC devleti şaka için kurulmadı. Bu büyük coğrafyada önemli bir noktadayız…”
Tatar: “KKTC devleti şaka için kurulmadı. Bu büyük coğrafyada önemli bir noktadayız…”
EL-SEN: “Kurumun itibarını sarsanlar karşısında mutlaka bizi bulacak”
EL-SEN: “Kurumun itibarını sarsanlar karşısında mutlaka bizi bulacak”
Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Aleyna Tilki Konseriyle Başlıyor
Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Aleyna Tilki Konseriyle Başlıyor
Haftalık trafik raporu: 56 kaza, 14 yaralı
Haftalık trafik raporu: 56 kaza, 14 yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim