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Atakan sefer kısıtlamasının kaldırılmasını eleştirdi

 Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan yazılı açıklama yaptı..

23 Şubat 2021 Salı 09:30
Atakan sefer kısıtlamasının kaldırılmasını eleştirdi
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, günlük sefer kısıtlamasının kaldırılmasını eleştirdi. Atakan, “Ülkemize yapılan uçuşların sınırlandırılması kararı keyfiyetten değil, genel karantina kapasitemize bağlı imkansızlıklardan dolayı alınmıştı” dedi.

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, “Gelen her yolcunun o dönem 7 gün karantinada kalacağı bir yapıda günlük 2 uçuş ortalaması 400 kişinin 7 günde 2,800 kişilik bir kapasite ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Buna hastanede tutulması gerekmeyen pozitif vakalar, temaslılar ve az da olsa sınır kapılarından gelenler eklendiğinde ortaya 7-10 günlük bazda ciddi bir rakam çıkıyordu. Bu yapıya uygun merkezleri kimi zaman ucu ucuna bulabilmiştik” ifadelerini kullandı.

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Hükümetin bir iyileştirme yaparak kısıtlamaları gevşetebileceğini belirten Atakan, hükümete bazı sorular yöneltti. Güven erozyonunu gidermek için bu soruların cevaplanması gerektiğini savunan Atakan, şunları kaydetti:

“Karantina gün sayısının 10 güne hatta bazı bölgelere göre 14 güne çıktığı şu günlerde mevcut merkezlerimizin döngü kapasitelerinde bir artış mı yaşandı? Çok değil 3 ay önce bizim bulmakta zorlandığımız yeni merkezler mi açıldı ve genel kapasiteye dahil edildi? Özellikle mevcut merkezlerin koordinesi ve güvenliği konusunda dahi yeterli personel yokken artacak bu yeni kapasiteye göre ek personeller mi yaratıldı? Bir önceki hükümetin son döneminde detaylı çalışması yapılan ve yeni hükümete devredilen ‘elektronik bileklik’ çalışması sessiz sedasız tamamlandı ve ev karantinası uygulamasına mı geçiliyor?”

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Son Güncelleme: 23.02.2021 11:30
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sefer Kısıtlamasının KaldırılmasıTolga Atakan
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