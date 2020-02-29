banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, belli bir süredir atıl kalan, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerden Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmalar dün başladığını açıkladı.

Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, belli bir süredir atıl kalan, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerden Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmalar dün başladığını açıkladı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:02
Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı
banner337

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, belli bir süredir atıl kalan, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerden Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmalar dün başladığını açıkladı.
Atakan, yazılı açıklamasında, İskele-Çayırova Bölünmüş Yolu projesinin tamamlanması için de gerekli yapım çalışmalarının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını duyurdu. 

banner317
Atakan, şunları kaydetti:
“Ara emirleri ve diğer teknik sıkıntıların çözülmesini takiben bakanlığımız ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilerinin çalışmaları sonrası Kuzey Lefkoşa Çevreyolu projesinin Girne-Lefkoşa yolu ile Haspolat arasında kalan bölümü ve İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı ile Çayırova arasında kalan bölümü tamamlanacak. 
Her iki proje de Türkiye Cumhuriyeti katkıları ile yapılmakta olup çalışmalar ile ilgili takvim ve detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.”

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Açıklama
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Açıklama
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı İle Tc Çevreve Şehircilik Bakanlığı Arasında Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin Kktc’de Uygulanması İçin Anlaşma Sağlandı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı İle Tc Çevreve Şehircilik Bakanlığı Arasında Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin Kktc’de Uygulanması İçin Anlaşma Sağlandı
Seçim yasaklarına saatler kala.. CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı.
Seçim yasaklarına saatler kala.. CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı.
Çok acil kan ihtiyacı
Çok acil kan ihtiyacı
29 Şubat Nadir Görülen Hastalıklar Günü…
29 Şubat Nadir Görülen Hastalıklar Günü…
Kayıp kızlar bulundu
Kayıp kızlar bulundu
Özyiğit: “Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış”
Özyiğit: “Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış”
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
Şahoğlu, “Maraş bölgesi KKTC‘nin tasarrufunda olan bir bölgedir ve Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeye gerek yoktur”
Şahoğlu, “Maraş bölgesi KKTC‘nin tasarrufunda olan bir bölgedir ve Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeye gerek yoktur”
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim