Atakan Kar-İş heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (Kar-İş) yeni Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulunu kabul etti.
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11
Son Güncelleme: 19.08.2020 13:47
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (Kar-İş) yeni Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulunu kabul etti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (Kar-İş) yeni Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulunu kabul etti.