Atakan Kar-İş heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (Kar-İş) yeni Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulunu kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, Bakan Atakan, Topaloğlu ve yönetim kuruluna görevlerinde başarı diledi.