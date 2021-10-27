Atakan: “Halk, her siyasetçinin aynı olmadığını biliyor”

HP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakikat WebTV yayınına katılan Atakan, mevcut azınlık hükümetinin kişisel çıkarları öncelik gördüğünü ve halkı, ülkeyi esas odak olmaktan çıkardığını kaydetti.

Atakan şöyle konuştu:

“Vatandaş her siyasetçinin aynı olmadığını biliyor. Genel olarak siyaset kurumuna karşı bir güven kaybı ve öfke var ama siyasetçiler arasındaki ayrımı iyi yapıyor. Bu seçimde oy verirken özellikle o ayrımı yapmak zorundayız. Bu azınlık hükümet dönemi bize bu beceriksizliğin, iş bilmezliğin ve atılacak yanlış bir adımın nelere mal olabileceğini çok net gösterdi. Bu hükümet ülkeyi bir seçime götürmek için kuruldu. Ekim 2021 seçim tarihi olarak hükümet protokolünde yazıyor. Parti içi ve hükümet ortakları arası çekişmelerin, her kafadan bir ses çıkmasının, yaşanan kakofonin bizlere ağır bir bedeli oldu. Örneğin bugün güne tüp gaza zam haberiyle başladık. Akaryakıta yeni bir zam konuşuluyor. Bu o iş bilmezliğin sonuçları. TL/Euro dengesi nedeniyle Güney’den insanlar Kuzey’e geçiyordu, film tersine dönüyor. 1 Euro 11 TL oldu ama bizim benzin istasyonlarından yakıt bulamayan vatandaşımız Güney’den benzin alma noktasına geldi. Biz elimizdeki avantajı bile kullanamaz hale geliyoruz. Hükümettekilerin ortaya koyduğu gaile toplumsal değil, kişisel. Bu kişisel menfaatler içinde vatandaş, toplum, ülke esas odak olmaktan çıktı.”



“HP ASLA HÜKÜMETTE KALMAK İÇİN GÖZÜNÜ KULAĞINI KAPATMADI, ÖNCELİĞİ HEP HALK OLDU”



Halkın Partisi’nin zaman zaman bulunduğu hükümetlerden çıkması nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Tolga Atakan, bunun Halkın Partisi’nin kuruluş felsefesi ve duruşuyla ilgili olduğunu anlattı.

Atakan, “Bu bir yıl içinde yaşananlar ortadadır. Bu süre içinde hükümet içindekiler tarafından bir dik duruş sergilenseydi, amaç koltuklarda kalmak olmasaydı sorunlar da bu derece derinleşmezdi. Biz hiçbir zaman hükümette kalma pahasına gözümüzü kulağımızı kapatmadık. Bizim için öncelik makamlar olmadı; önceliğimiz hep halkın menfaati oldu.” diye konuştu.





“SIKINTILI DÖNEMDE TOPLUMA KILAVUZLUK EDEBİLECEK, BİR VİZYONA SAHİP KİŞİLERİ MECLİS’E GÖNDERMELİYİZ”Çok önemli bir döneme girildiğine işaret eden Atakan, Covid-19 sonrası dünyada ciddi bir dalgalanma olduğunu belirtti.

Atakan şunları kaydetti:

“Bugüne kadar yaşadığımız ekonomik krizler bölgeseldi. Türkiye’de yaşananın yansımasıydı. Covid sonrası dünyada ciddi bir daralma var. TL kullanıyor olmamız, tanınmıyor olmamız ve finansal aktivite noktasında imkanların kısıtlı olması bizi ekonomik anlamda bağımlı bir yapıya yöneltiyor. Dolayısıyla, şu an dünyada yaşanan krizin 2022 yansımaları çok daha çetin olacak. Bizi zor bir dönem bekliyor. Bunları düşünerek sandığa gitmemiz gerekiyor. Sıkıntılı dönemde topluma kılavuzluk edebilecek, bu yapıyı yönetebilecek, bir birikime ve vizyona sahip olan, kendini değil toplumu düşünen kişileri Meclis’e göndermemiz gerekiyor. Birinci önceliğimiz bu olmalı. Seçim sonrası mevcuttaki gibi bir hükümet kurulursa, Kıbrıs Türk toplumu geri dönüşü mümkün olmayan zararlar görebilir.”



“ÜLKEDE BAŞBAKAN YOK AMA CUMHURBAŞKANI HIZ KESMEDEN GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR”



Şu an ülkede bir Başbakan ve hükümet olmadığını belirten HP Milletvekili Atakan, bu dönemde bile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gezilerine devam etmesini eleştirdi.

Atakan sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın, daha önce bakanlık da yapmış biri olarak şu an tecrübesini göstermesinin vaktidir ama kendisi bunu yapmayı tercih etmiyor. Sokakta, kahvede, her yerde vatandaşlar bu konuşuluyor. Kimse gitmesin demiyor ama görüyoruz; Cumhurbaşkanları başka bir ülkedeki mevkidaşıyla görüşmeye gittiğinde, eğer ülkesinde bir durum olursa ziyaretini yarıda kesip dönüyor. Bizim Cumhurbaşkanı’mız gezilerini sürdürüyor.”