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Atakan, Geçitkale Havalimanı ile ilgili kararın gerekçelerini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havalimanı'nın 'insansız hava araçlarının' faaliyetlerinde kullaılmasına izin verilmesinin gerekçelerini açıkladı.

Atakan, Geçitkale Havalimanı ile ilgili kararın gerekçelerini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havalimanı'nın 'insansız hava araçlarının' faaliyetlerinde kullaılmasına izin verilmesinin gerekçelerini açıkladı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 06:09
Atakan, Geçitkale Havalimanı ile ilgili kararın gerekçelerini açıkladı

Cumhuriyet Meclisi'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi ile ilgili olareak kürsüye çıkan Atakan, konuşmasına Geçitkale Havalimanı konusunda hükümetin aldığı karara değinerek başladı.

Hükümet adına yapılan açıklamayı tekrarlayan Atakan, sözleşmenin halen yürürlükte olan 11. maddesinde, Kıbrs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerektiği anda talep etmesi halinde bu iznin verilebileceğinin zaten yazmakta olduğunu hatırlattı. 

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Atakan, "Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Geçitkale Havalimanı içerisinde halen daha Sivil Havacılık Dairesi kullanımında ve kontrolünde bulunan seyrüsefer cihazları, radar cihazları ve vor cihazlarının kullanımı ve koordinesine devam edilecek. Geçitkale Havalimanı'ndan veya Geçiktale Havalimanı'na yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu, Sivil Havacılık Dairesi, Ercan smart bina ve hava trafik kontrol birimleri tarafından koordine ve kontrol edilecek." dedi.

Doğu Akdeniz bölgesinde oluşabilecek her türlü arama ve kurtama faaliyetlerinin Geçiktale Havalimanı üzerinden  koordine edilebileceğini vurgulayan Atakan, bu kararın alınmasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarının ve Rum Kesimi'nin İsrail ile yaptığı insansız hava aracı anlaşmasının da etkili olduğunu söyledi.

Atakan, "Yasadışı göç ve diğer tehditler dikkate alındığında ve yine buna ek olarak doğalgaz konusunda yapılan arama ve kazı faaliyetleri, ki biliyorsunuz bu arama gemilerine çeşitli fırkateynler ve benzeri deniz unsurları da refakat ediyor.  Ve en önemlisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir süre önce İsrail'le karşılıklı insansız hava aracı alımı noktasında yaptığı anlaşmalar da bu yönde bir karar alınmasına etkili olmuştur." şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 14.12.2019 10:02
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale HavaalanıGeçitkale HavalimanıTolga Atakan
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