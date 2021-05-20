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Atakan: “Bu ülkede artık açlık var”

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:18
Atakan: “Bu ülkede artık açlık var”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulnda söz alan,  HP Milletvekili Tolga Atakan “Ülkenin ahvali ve muktedir olamayan azınlık hezeyanları” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin altı aylık sürede, önceki hükümet dönemlerinde tüm aşamaları bitmiş tasarıları bile Meclis’e getiremediğini ifade eden Atakan buna, Araç Muayene Sistemi Değişiklik Yasa Tasarısı, Trafik Yasa Tasarısı gibi tasarıları örnek gösterdi.

“BU ÜLKEDE ARTIK AÇLIK VAR”

Haftalardır çalışma yaşamına ilişkin, kaç kişinin işsiz kaldığı gibi sorularına yanıt bulamadıklarını anlatan Atakan, “bu ülkede artık açlık var” dedi, marketlerin çöplüklerini karıştıran, işini kaybettiği halde bunu eşine söylemeyen insanlar olduğunu kaydetti.

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Atakan bu duruma karşı ne yapıldığını sordu, “gelin iktidarıyla muhalefetiyle bu konuda bir adım atalım” dediklerini ancak bu çağrılarına yanıt bulamadıklarını dile getirdi.

Turizm ve eğitim sektöründe ciddi sıkıntı yaşandığını söyleyen Atakan, turizm sektöründeki kalifiye elemanların kaybedilmesinin önümüzdeki belki de 5 yılın  kaybedilmesi anlamına geleceğini anlattı.

TL’deki değer kaybının da ekonomiyi derinden etkilediğini söyleyen Atakan, bu konuda bütünlüklü ve çözüme dayalı, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AÇILMASI İÇİN NE GEREKİRSE YAPILMALI”

Atakan, yüz yüze eğitimin açılması için ne gerekirse yapılmasını istedi, bu çerçevede muhalefetin de elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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