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Atakan: “Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği ve uyum devam ediyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hükümetin başlatmış olduğu genel trafik seferberliği kapsamında projeler üretmeye devam ettiklerini; yaratılmaya çalışılan algının aksine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında karşılıklı sıkı işbirliği ve uyumun da devam ettiğini vurguladı.

Atakan: “Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği ve uyum devam ediyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hükümetin başlatmış olduğu genel trafik seferberliği kapsamında projeler üretmeye devam ettiklerini; yaratılmaya çalışılan algının aksine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında karşılıklı sıkı işbirliği ve uyumun da devam ettiğini vurguladı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:32
Atakan: “Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği ve uyum devam ediyor”


Trafik Güvenliği Seferberliği çerçevesinde geçen haftalar içinde başlatılan Lefkoşa- Gazimağusa bölünmüş yolu orta refüjü bariyerleme çalışmasında 6,400 metre bariyerleme yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Atakan, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasında kalan bölümün orta refüjünün bariyerlenmesi için de gerekli kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından Ulaştırma Bakanlığı’nın kullanımına sunulduğu ve ihale çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Atakan yazılı açıklamasında, projelerini hayata geçirebilecek kaynakların bakanlıklarına tahsisi noktasında ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak yorum yapılması gerektiği inancını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak hem sorumluluğumuz sahasındaki karayolu ağının standartlarını ve güvenlik seviyelerini yükseltmek, hem de hükümetin başlatmış olduğu genel trafik seferberliği kapsamında yapılacaklar çerçevesindeki projelerimizi mesai mevhumu gözetmeksizin üretmeye devam ediyoruz. 
Bu projelerimizi hayata geçirebilecek kaynakların bakanlığımıza tahsisi noktasında ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak yorum yapılması gerektiği inancındayız. Uzun yılların ötelenmişliği ve eksikliklerini kısa bir süre içinde giderme noktasında bir uğraş veriyoruz. Bu noktada özellikle Maliye Bakanlığı ile, sosyal medyada bir takım kişilerin lanse etmeye çalıştığı gibi, bir kavga veya uyumsuzluk değil aksine son derece uyumlu bir çalışma işbirlikteliği içindeyiz. 22 aylık görev süremiz boyunca özellikle son 6 aylık dönemde alabildiğimiz blokeler ile ülke genelinde yıllardır dokunulmamış noktalara müdahale edebilme şansı yakaladık.”
Bakan Atakan, yılın son gününde dahi ülke genelinde birçok noktada çalışmaların devam etmesini, bu uyumlu birlikteliğin bir göstergesi olarak değerlendirerek, “Elbette sorunların büyük olduğu noktada yeterli adımlar atılamamaktadır. Ancak bu konuda ciddi bir çaba, her iki bakanlık tarafından da imkanlar çerçevesinde gösterilmiştir” dedi.
2018 yılında başlayan döviz krizi, bugüne kadar süren kaynak sorunlarının ister istemez genel bütçenin daralmasına ve alokasyon sorunları yaşanmasına yol açtığını belirten Atakan, şöyle devam etti:

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“KARŞILIKLI SIKI İŞBİRLİĞİ VE UYUM DEVAM ETMEKTEDİR”
“Bu sorunlara rağmen son 6 aylık periyod içinde Maliye Bakanlığı titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde hem ülke geneli gelirleri arttırabilmiş hem de başta ulaştırma olmak üzere, ülkenin elzem alanlarına gerekli kaynakları aktarabilmiştir. 
ORTA REFÜJÜ BARİYERLEME ÇALIŞMALARI…
Bu çerçevede yaratılmaya çalışılan algının aksine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında karşılıklı sıkı işbirliği ve uyum devam etmektedir. Bugün hükümetimizin uygulamaya koyduğu Trafik Güvenliği Seferberliği çerçevesinde geçen haftalar içinde başlatılan Lefkoşa- Gazimağusa bölünmüş yolu orta refüjü bariyerleme çalışmasında 6,400 metre bariyerleme yapılmış ve çalışmalar sürmektedir. 
Lefkoşa-Girne bölünmüş yolunun Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasında kalan bölümünün orta refüjünün bariyerlenmesi için gerekli kaynak Maliye Bakanlığı tarafından bakanlığımızın kullanımına sunulmuş ve ihale çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlığımızın projeleri çerçevesinde hava şartlarının uygunluğu paralelinde ülke geneli bakım/onarım ve yenileme faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam edecektir. “  

 

Son Güncelleme: 06.01.2020 19:36
Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanTrafik Seferberliği
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